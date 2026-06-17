TWICE・サナ、“色白美脚”際立つナチュラルコーデに絶賛の声「可愛すぎる」「透明感が…」
TWICEのサナが、透明感あふれる姿でファンを魅了した。
サナは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。
公開された写真のサナは、イエローのシャツにベージュのブルゾンを羽織り、ブルーのショートパンツを合わせた爽やかなスタイリングを披露。ショートパンツからすらり伸びる色白の美脚が視線を奪った。
この投稿を見たファンからは、「可愛すぎる」「脚きれい」「なんでも似合う」「透明感が…」などのコメントが寄せられている。
なお、サナが所属するTWICEは現在、ワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中。7月10日から12日までの3日間、ソウル・KSPO DOMEで行われる公演をもってツアーのフィナーレを迎える予定だ。
◇サナ プロフィール
1996年12月29日生まれ。本名は湊崎紗夏（みなとざき・さな）。大阪府出身。中学3年生の頃にJYPエンターテインメント関係者にスカウトされ、2012年から練習生に。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューした。優れたビジュアルはもちろん、天真爛漫な性格とパフォーマンス時に見せる魅力的な仕草や表情もファンの心を掴んでいる。