「日本のCBがイケメン」海外メディアがW杯戦士の“ルックス”に着目！「映画俳優にも引けを取らない」
海外メディアが、日本代表DFの“ルックス”に熱視線を送っている。
ベトナムメディア『ZNews.VN』は、北中米ワールドカップを戦う日本代表のDF谷口彰悟を特集。「日本のセンターバックがイケメンで話題に」と題した記事を掲載し、その人気ぶりを伝えた。
同メディアは、「日本代表のこのスター選手は、身長183センチ、均整の取れた体格、そして男らしいシャープな顔立ちを誇っている」と紹介。「多くのファンからは、谷口のルックスは有名な映画俳優やモデルにも引けを取らないとの声さえ上がっている」と報じた。
さらに、同メディアは美貌を保つ秘訣にも言及。「ある取材で、谷口は過酷な天候下での頻繁な練習や試合にもかかわらず、白く健康的な肌を維持するための秘訣を明かした」とし、「練習の前に日焼け止めを塗ることは欠かせない習慣だという」と紹介している。
また、「守備陣での安定したパフォーマンスに加え、身だしなみを整える姿勢も、ファンの目にプロフェッショナルなイメージを築く一因となっている」と評価。「多くのサポーターが、彼を日本サッカー界で最も際立ったルックスを持つ選手のひとりと見なしている」と称賛を惜しまなかった。
谷口は、６月15日に行なわれた北中米W杯のグループステージ初戦、オランダ戦（２−２）では３バックの中央で先発し、安定した守備で勝点１獲得に貢献。そのプレーだけでなく、その端正なルックスや意識の高さもまた、世界から視線を集めているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】イケメンぶりに海外も注目！ 谷口彰悟のFIFA公式ポートレートギャラリー！
ベトナムメディア『ZNews.VN』は、北中米ワールドカップを戦う日本代表のDF谷口彰悟を特集。「日本のセンターバックがイケメンで話題に」と題した記事を掲載し、その人気ぶりを伝えた。
同メディアは、「日本代表のこのスター選手は、身長183センチ、均整の取れた体格、そして男らしいシャープな顔立ちを誇っている」と紹介。「多くのファンからは、谷口のルックスは有名な映画俳優やモデルにも引けを取らないとの声さえ上がっている」と報じた。
また、「守備陣での安定したパフォーマンスに加え、身だしなみを整える姿勢も、ファンの目にプロフェッショナルなイメージを築く一因となっている」と評価。「多くのサポーターが、彼を日本サッカー界で最も際立ったルックスを持つ選手のひとりと見なしている」と称賛を惜しまなかった。
谷口は、６月15日に行なわれた北中米W杯のグループステージ初戦、オランダ戦（２−２）では３バックの中央で先発し、安定した守備で勝点１獲得に貢献。そのプレーだけでなく、その端正なルックスや意識の高さもまた、世界から視線を集めているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】イケメンぶりに海外も注目！ 谷口彰悟のFIFA公式ポートレートギャラリー！