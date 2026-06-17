河合郁人が自身のInstagramを更新し、父親と兄の河合洋介氏との3ショットを公開した。

【写真】河合郁人が公開した父親＆兄との仲良しファミリー3ショット

■吉祥寺の立ち飲みカウンターで魅せた河合親子の絆

河合は「父、兄、次男で焼き鳥」と綴り、ビールの絵文字を添えてプライベート感溢れる4枚の写真を公開。また、「#河合家」「#吉祥寺」「#夜ご飯」「#焼き鳥」のハッシュタグが並んでいることから、親子3人で吉祥寺を訪れたことがわかる。

公開された写真には、ザ・ローリング・ストーンズのTシャツに赤と黒いチェック柄のシャツを羽織り、キャップを被った河合が写し出されている（1枚目）。その隣には、白Tシャツに黒のジャケットをスタイリッシュに着こなす父親と白Tシャツに青と白のストライプシャツ姿でピースサインを決める兄が並び、河合家の親子3人ショットが収められている。

続けて、店内で父親と席に並んで座り、仲睦まじくピースサインを見せる貴重な親子2ショット（2枚目）、立ち飲みカウンターでの父親とのエモーショナルなバックショット（3枚目）が切り取られている。最後は、香ばしい焼き鳥のショット（4枚目）が添えられている。

SNSには「家族写真素敵すぎる」「親孝行素敵」「仲良しだね」「パパもおしゃれ」「後ろ姿ツーショットいいね」と様々なコメントが寄せられている。

■Instagramにしばしば登場！仲良し兄弟

なお、河合の兄、洋介氏はこれまでにも河合のInstagramへたびたび登場し、ファンの間で大きな注目を集めてきた。

3月12日には、兄弟が揃って古着ショップへ足を運んだ際のプライベートを公開。さらに2月20日の投稿では、同じ古着ショップでのスタイリッシュな2ショットを披露している。

また、2024年10月3日には「この前お兄ちゃんとご飯食べに行きました～！」と報告し、肩を並べた2ショットを公開。以前から変わらない、良好な兄弟関係を披露している。