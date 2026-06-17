GitHubで立て続けに数十件の大規模障害が発生したことを受けMicrosoftはライバルのAWSに協力を求めることに、AI主導の成長でインフラにとてつもない負荷がかかっているため

GitHubで立て続けに数十件の大規模障害が発生したことを受けMicrosoftはライバルのAWSに協力を求めることに、AI主導の成長でインフラにとてつもない負荷がかかっているため