「紫雲寺家の子供たち」10巻が本日発売！ 紫雲寺家を揺るがす事件「彼女お借りします」の46巻も発売
【「紫雲寺家の子供たち」10巻】 6月17日 発売 価格：759円
【拡大画像へ】
『彼女、お借りします』作者が贈る、禁断×純愛ラブコメディ、第10巻!!
(C)宮島礼吏／白泉社
【拡大画像へ】
白泉社は、マンガ「紫雲寺家の子供たち」の10巻を6月17日に発売する。価格は759円。
本作は「彼女、お借りします」の作者・宮島礼吏氏による禁断×純愛ラブコメディ。2025年にはTVアニメ化もされた。
清葉の宣言により、新をもっと強く意識することになった姉妹たち。10巻ではそれぞれが悩みを抱くなか、紫雲寺家を揺るがす事件が起こる。
なお同日には、「彼女お借りします」の46巻も発売される予定となっている。
【「紫雲寺家の子供たち」10巻あらすじ】
🌈書影解禁🌈#彼女お借りします- 宮島礼吏 Reiji Miyajima (@Miyajimareiji) June 5, 2026
46巻#紫雲寺家の子供たち
10巻
6月17日に同時発売です！ pic.twitter.com/2UjkdbaGbU
『彼女、お借りします』作者が贈る、禁断×純愛ラブコメディ、第10巻!!
清葉の宣言により、全員が新をより強く意識することになった姉妹たち。
大切な家族であり恋のライバル、そんな悩みにそれぞれが迷う中、紫雲寺家を揺るがす事件が……？