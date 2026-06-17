【「紫雲寺家の子供たち」10巻】 6月17日 発売 価格：759円

(C)宮島礼吏／白泉社

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白泉社は、マンガ「紫雲寺家の子供たち」の10巻を6月17日に発売する。価格は759円。

本作は「彼女、お借りします」の作者・宮島礼吏氏による禁断×純愛ラブコメディ。2025年にはTVアニメ化もされた。

清葉の宣言により、新をもっと強く意識することになった姉妹たち。10巻ではそれぞれが悩みを抱くなか、紫雲寺家を揺るがす事件が起こる。

なお同日には、「彼女お借りします」の46巻も発売される予定となっている。

【「紫雲寺家の子供たち」10巻あらすじ】

『彼女、お借りします』作者が贈る、禁断×純愛ラブコメディ、第10巻!!

清葉の宣言により、全員が新をより強く意識することになった姉妹たち。

大切な家族であり恋のライバル、そんな悩みにそれぞれが迷う中、紫雲寺家を揺るがす事件が……？