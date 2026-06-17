今村とのコンビでオークスを制したジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島厩舎）が、登録していた凱旋門賞・Ｇ１（１０月４日、仏パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）へ向かわず、秋は国内レースに専念することが１６日、分かった。管理する寺島調教師が明かした。夏場は休養に充て、秋華賞・Ｇ１（１０月１８日、京都）からエリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１５日、京都）へ向かう予定。鞍上はいずれも今村が務める。

トレーナーは「結論としては、国内（路線）で行くことになりました。いきなり海外（遠征）で凱旋門賞というのは、相手関係も含めて簡単ではないと思います。今年に限って言えば、順序よく３歳牝馬同士で戦って、古馬と戦って、余力があれば年末（有馬記念）に行きたいなというところまではオーナーと話し合いました。ひとつひとつ、ステップアップしていくような感じでいいかなと」と説明した。

来年以降の凱旋門賞挑戦については「血統的にも行きたいのは間違いないので。斤量も変わってくるので、（３歳の今年に比べて）不利にはなると思うんですけど、来年の春の結果を見て、考えられれば」と話した。