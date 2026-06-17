マッチングアプリで知り合った男性に対し、東京・新宿区でぼったくり営業を繰り返していたとみられるトクリュウ＝匿名・流動型犯罪グループのトップの男ら4人が警視庁に逮捕されたことがわかりました。

捜査関係者によりますと、詐欺の疑いで逮捕されたのは、▼東京・文京区の職業不詳・沓澤大樹容疑者（31）、▼立川市の大学生・當麻龍容疑者（21）、▼西東京市の19歳の男、▼八王子市の16歳の少女のあわせて4人です。

4人は今年2月、マッチングアプリで知り合った20代の男性を新宿区のレンタルスペースに誘い出し、メニュー表にない高額な酒を大量に注文。

その後の支払いで、男性が支払いに時間がかかったため、別の客が予約をキャンセルしたなどとうそを言い、損害が発生したことを装って、賠償金名目などでおよそ54万円をだまし取った疑いがもたれています。

沓澤容疑者は、東京・新宿区でぼったくりを繰り返していたとみられるトクリュウのトップで、男性に現金を支払わせるため、消費者金融と契約させ、契約が完了する翌朝まで男性を連れ回していたということです。

新宿区では去年10月から今年5月にかけて、このグループによるものとみられる相談がおよそ30件寄せられているということで、警視庁はグループがあわせて1900万円近くをだまし取った可能性があるとみて調べています。