なぜ日本代表は世界との差を縮められたのか…本田圭佑がファンからの問いかけに一発回答！「これはもう一択ですよ」「もはや99.99999％ない」【W杯】

なぜ日本代表は世界との差を縮められたのか…本田圭佑がファンからの問いかけに一発回答！「これはもう一択ですよ」「もはや99.99999％ない」【W杯】