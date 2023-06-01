なぜ日本代表は世界との差を縮められたのか…本田圭佑がファンからの問いかけに一発回答！「これはもう一択ですよ」「もはや99.99999％ない」【W杯】
６月15日、元日本代表の本田圭佑が公式YouTubeチャンネルのライブ配信「初戦を終えてのYouTube Live」に登場した。インタビュアーを人気TikTokerであるウンパルンパさんが務め、およそ１時間に渡ってファンの質問などに直接答えた。
２−２の壮絶ドローで幕を閉じた日本代表vsオランダ代表戦がメインテーマとなるなか、ウンパさんが視聴者からの最後の質問を伝える。世界と日本との差はなぜかくも縮まったのか――。漠然としつつも興味深い問いかけに対して本田は、「これはもう一択ですよ」ときっぱり。「ネットの普及です」と言い切り、「いわゆるどんなプレーでも、無料で簡単に観れるようになったことが、レベルの差が縮まった理由。要するにコモディティ化（突出していたものが競争激化や技術進化によって汎用化すること）したんですよ、サッカーが」と論じる。
さらに、「今はヨーロッパのサッカーに毎日触れられる。僕が子どもの時でさえ、TSUTAYAに行ってお金を払って借りないとそのプレーに触れられなかったですからね。もっと観たいけどあと１日になって、はよ返さな！って延滞料金とのプレッシャーと戦いながら。今の子どもたちは理解できないでしょ」と回顧。そのうえで「それが今は毎日最高のプレーに１秒で辿り着ける。だからサッカーの差はこれからもっと縮まる。絶賛縮まり中なんですよ」と主張した。
そして、「だから今後もブラジルとか世界の強豪国やトップクラブは、どんどん追いつかれる立場になるんです。彼らが常に今後ぶっち続けることは99.99999％ないです。もう彼らのたどり着く道は、追いつかれ続ける道しかないです」と持論を展開し、これにウンパさんは感心しきり。「彼らは企業秘密がない。全部開示されてる、毎試合全部オープンですからね」と、最後まで独特の表現で力説した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】本田圭佑が公式YouTubeのライブ配信に登場！ あらためてオランダ戦を語り尽くす！
２−２の壮絶ドローで幕を閉じた日本代表vsオランダ代表戦がメインテーマとなるなか、ウンパさんが視聴者からの最後の質問を伝える。世界と日本との差はなぜかくも縮まったのか――。漠然としつつも興味深い問いかけに対して本田は、「これはもう一択ですよ」ときっぱり。「ネットの普及です」と言い切り、「いわゆるどんなプレーでも、無料で簡単に観れるようになったことが、レベルの差が縮まった理由。要するにコモディティ化（突出していたものが競争激化や技術進化によって汎用化すること）したんですよ、サッカーが」と論じる。
さらに、「今はヨーロッパのサッカーに毎日触れられる。僕が子どもの時でさえ、TSUTAYAに行ってお金を払って借りないとそのプレーに触れられなかったですからね。もっと観たいけどあと１日になって、はよ返さな！って延滞料金とのプレッシャーと戦いながら。今の子どもたちは理解できないでしょ」と回顧。そのうえで「それが今は毎日最高のプレーに１秒で辿り着ける。だからサッカーの差はこれからもっと縮まる。絶賛縮まり中なんですよ」と主張した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】本田圭佑が公式YouTubeのライブ配信に登場！ あらためてオランダ戦を語り尽くす！