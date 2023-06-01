あいみょん、timeleszら『THE MUSIC DAY 2026』第2弾出演アーティスト発表 特別企画も
7月4日13時30分より放送される日本テレビ系夏の音楽の祭典『THE MUSIC DAY 2026』より、出演アーティストの第二弾が発表された。
【写真】INI、King ＆ Prince、Snow Manも！ 第2弾出演アーティスト
本番組は、「音楽の物語」をテーマに、幕張メッセから9時間半にわたって生放送で届ける夏の音楽特番。総勢60組を超えるアーティストが、この夏のはじまりを盛り上げる。今回は出演アーティスト第二弾としてあいみょん、timelesz、King ＆ Prince、Snow Man、Travis Japan、＆TEAM、＝LOVE、INIなどの出演が発表された。
さらに、本番組でしか見られない特別企画も続々解禁。世界で大人気のアイスショー「ディズニー・オン・アイス」が昨年に引き続き登場。ディズニーキャラクターが氷上を舞う夢と魔法のステージを『THE MUSIC DAY』 特別バージョンで豪華アーティストと共に届ける。
また、ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのフィギュアスケート女子シングルおよび団体で銀メダルを獲得した坂本花織が、『THE MUSIC DAY』氷上ナビゲーターに就任。視聴者をディズニーの音楽とスケートの魅力が詰まった夢の世界へ案内する。
＆TEAMと＝LOVEの2組は、今年2月にオープンしたばかりの新施設『ポケパーク カントー』からスペシャルパフォーマンスを披露。ポケモンたちとのカッコイイ＆カワイイ、この日限りのコラボパフォーマンスを届ける。
『THE MUSIC DAY』の総合司会・櫻井翔は、スケート×音楽への思いを、今年の冬季五輪で金メダルを獲得した“りくりゅうペア”こと、三浦璃来＆木原龍一にインタビュー。さらに、りくりゅうペアの2人には、あるアーティストから音楽のサプライズプレゼントも。
さらに、全国の音楽に携わる人のお悩みに高嶋ちさ子が本気で答える「教えてちさ子先生！ “音楽人生相談”」の企画も。「クラシック音楽をもっと世の中に広めたい！」という夢を持ち、数々のコンクールでも受賞歴を持つバイオリニストの近藤兄弟と、高嶋がこの日限りのスペシャルセッションを披露する。
■出演アーティスト（※五十音順）
IVE、INI、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、=LOVE、＆TEAM、海援隊、かりゆし 58、CUTIE STREET、King ＆ Prince、kurayamisaka、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、Travis Japan、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE:FIRST、日向坂 46、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、緑黄色社会
＜特別企画＞坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一
『THE MUSIC DAY 2026』は、日本テレビ系にて7月4日13時30分放送。
【写真】INI、King ＆ Prince、Snow Manも！ 第2弾出演アーティスト
本番組は、「音楽の物語」をテーマに、幕張メッセから9時間半にわたって生放送で届ける夏の音楽特番。総勢60組を超えるアーティストが、この夏のはじまりを盛り上げる。今回は出演アーティスト第二弾としてあいみょん、timelesz、King ＆ Prince、Snow Man、Travis Japan、＆TEAM、＝LOVE、INIなどの出演が発表された。
また、ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのフィギュアスケート女子シングルおよび団体で銀メダルを獲得した坂本花織が、『THE MUSIC DAY』氷上ナビゲーターに就任。視聴者をディズニーの音楽とスケートの魅力が詰まった夢の世界へ案内する。
＆TEAMと＝LOVEの2組は、今年2月にオープンしたばかりの新施設『ポケパーク カントー』からスペシャルパフォーマンスを披露。ポケモンたちとのカッコイイ＆カワイイ、この日限りのコラボパフォーマンスを届ける。
『THE MUSIC DAY』の総合司会・櫻井翔は、スケート×音楽への思いを、今年の冬季五輪で金メダルを獲得した“りくりゅうペア”こと、三浦璃来＆木原龍一にインタビュー。さらに、りくりゅうペアの2人には、あるアーティストから音楽のサプライズプレゼントも。
さらに、全国の音楽に携わる人のお悩みに高嶋ちさ子が本気で答える「教えてちさ子先生！ “音楽人生相談”」の企画も。「クラシック音楽をもっと世の中に広めたい！」という夢を持ち、数々のコンクールでも受賞歴を持つバイオリニストの近藤兄弟と、高嶋がこの日限りのスペシャルセッションを披露する。
■出演アーティスト（※五十音順）
IVE、INI、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、=LOVE、＆TEAM、海援隊、かりゆし 58、CUTIE STREET、King ＆ Prince、kurayamisaka、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、Travis Japan、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE:FIRST、日向坂 46、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、緑黄色社会
＜特別企画＞坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一
『THE MUSIC DAY 2026』は、日本テレビ系にて7月4日13時30分放送。