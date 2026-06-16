「なかむらけいと ロナウジーニョになる」中村敬斗の原点とは　8歳の時“両親におねだり”ブラジルへ【FIFAワールドカップ2026】

FIFAワールドカップ2026、今週末に控えたチュニジア戦で2試合連続ゴールの期待がかかる中村敬斗選手（25）。

その原点に迫りました。

準優勝3回を誇る強敵オランダとの大一番で、チームを勢いづけるゴールを決めた中村敬斗選手。

中村敬斗選手：

もう最高でしたね！味方がパスつないでくれてのゴールだったので、感謝したい。

東京スカイツリ−にあるショップでは、早速中村選手のユニホームを手に取る人もいて、「きょうの中村選手のゴールを見て。中村選手かっこよかったですね」と話していました。

3年前、中村選手の実家を訪ねると、子供のころよく見ていたというDVDに中村選手の原点が。

DVDのケースには「なかむらけいと ロナウジーニョになる」と書かれていました。

元ブラジル代表のロナウジーニョさん。

2002年の日韓ワールドカップでは、驚異のテクニックで母国の優勝に貢献しました。

中村敬斗選手：

ロナウジーニョのプレー集を見て、ずっとマネして練習していたので、そこが原点になるのかなと。

8歳の時には、ロナウジーニョさんを好きすぎるあまり、両親におねだりしてブラジルへ行ったといいます。

当時の映像には、現地の子供を相手に道端で華麗な足技を披露し、ロナウジーニョさん顔負けのテクニックを見せつけていました。

中村敬斗選手：

小さい頃に見ていたロナウジーニョみたいに、小さい子供に憧れられるような選手になりたい。

幼き日のヒーローと同じ舞台で活躍した中村選手。

チュニジア戦での2試合連続ゴールに期待です。