歌手のあの（年齢非公表）と、お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が16日、都内でアニメ映画「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」（26日公開、監督追崎史敏）の公開直前イベントに登壇した。主題歌とオープニング曲を担当し、声優も務めている2人。観客の前でオープニング曲「また帰ってきたケロッ！とマーチ」をサプライズ歌唱し会場を沸かせた。

会場に登場するとあのは冒頭のあいさつで「今日は楽しんでいきましょう！」と呼びかけ。粗品も「皆さま楽しみましょう！」と盛り上げた。

あのは好きなキャラクターを問われると「全員本当に大好き」と作品愛を強調。「個性豊かで可愛いけど、強いていうならタママ。（必殺技の）タママインパクトが大好きです」と明かした。かわいらしい外見と凶暴な本性を併せ持つ“二重人格”のキャラクター通りかの質問には「僕もそういうタイプ。周りの目を気にせず暴走しちゃうタイプなので、すごく親近感がある」と説明した。主題歌を担当する心境については「うれしかったです」と吐露。「曲もケロロ軍曹とどんな音楽が生まれるか楽しみだった。ケロロ軍曹の世界観があって生まれたものでした」と振り返った。

“復活”がテーマの作品にちなみ、再挑戦したいことを問われたあのは「服を着る」と衝撃回答。「去年は1年位、部屋が汚すぎてそこに落ちている服を着ていた。家をきれいにしたので、服をしっかり着て家を出たいと思っています」と自宅の様子も明かし「もったいないくらい可愛い服があるので、今年は可愛い服をたくさん着たい」と意気込んだ。