MADKIDが、新曲「ボンバラマン」を7月22日に配信リリースすることを発表した。

本楽曲は、失恋でやさぐれた男性の気持ちを吹っ飛ばすかのようなサビが印象的な1曲だという。同楽曲は、6月20日0時よりTikTokにて先行で公開され、その後7月22日0時に全DSPで先行配信がスタートする。

さらに、同楽曲とTVアニメ『盾の勇者の成り上がり Season 4』のオープニング主題歌を収録した13thシングルを、10月14日にリリースすることも発表された。

そして、6月20日からは同楽曲をひっさげたリリースイベントの開催も決定した。6月20日には福岡・キャナルシティ博多、6月27日には大阪・ヨドバシカメラマルチメディア梅田で開催するほか、7月以降も関東、関西の各地で開催されるので詳細は公式サイトをチェックしてほしい。

なおMADKIDは、2026年10月に全編バンド編成による東名阪ツアーの開催も決定している。

◾️13thシングル「タイトル未定」

2026年10月14日（水）リリース Type-A【CD＋16P BOOKLET】（COCA-18337） \2,090（税込）

Type-B【CD Only】（COCA-18338） \1,650（税込）

◾️先行配信「ボンバラマン」

6月20日（土）0時よりTikTokにて先行配信スタート

7月22日（水）0時より全DSPにて配信スタート

URL：https://mdkd.lnk.to/Bombbalaman_tiktok ▼TikTok CP INFORMATION

1.TikTok FanSpotlight（ファンスポットライト）キャンペーン

TikTokで「ボンバラマン」の公式音源よりお好きな音源を用い、指定ハッシュタグ「#ボンバラチャレンジ」をつけて期間中に投稿いただいた動画の中からランダムで、MADKID公式TikTokアカウントよりFan Spotlight機能を使ってご紹介！ 2.TikTokボンバラマンキャンペーン

TikTokで「ボンバラマン」の公式音源よりお好きな音源を用い、ハッシュタグ「#ボンバラマン」を付けて期間中に動画を10本以上投稿いただいた方の中から抽選で、豪華特典をプレゼント！ 〈賞品〉

S賞（抽選）：宛名付きThanks動画（メンバー全員）

A賞（抽選）：直筆サイン入りチェキ(メンバー指定可) 〈応募条件〉

S賞：20本以上動画を投稿した方の中から抽選で10名様

A賞：10本以上動画を投稿した方の中から抽選で15名様 詳細：https://columbia.jp/madkid/news.html#tiktok

◇TikTok投稿ガイド

◾️リリースイベント

詳細：https://columbia.jp/madkid/live.html 2026年

6月20日（土）＜第1部＞14:30 ＜第2部＞17:00 キャナルシティ博多 B1Fサンプラザステージ

6月27日（土）＜第1部＞13:00 ＜第2部＞15:30 ヨドバシカメラマルチメディア梅田 2FLinks広場

7月18日（土）＜第1部＞13:00 ＜第2部＞15:30 汐留シオサイト地下歩道 特設ステージ

7月19日（日）＜第1部＞13:30 ＜第2部＞16:00 川崎ラ チッタデッラ 中央噴水広場

7月25日（土）＜第1部＞13:00 ＜第2部＞15:30 アリオ亀有 1F屋外イベント広場

7月26日（日）＜第1部＞13:00 ＜第2部＞15:30 イクスピアリ 2F セレブレーション・プラザ

8月22日（土）＜第1部＞13:00 ＜第2部＞15:30 animate hall BLACK(アニメイト池袋本店 北館9F)

8月23日（日）＜第1部＞13:00 ＜第2部＞15:30 アリオ橋本 1F屋外イベント広場

8月29日（土）＜第1部＞13:00 ＜第2部＞15:30 ヨドバシカメラマルチメディア梅田 B2 ヨドバシホール

8月30日（日）＜第1部＞13:30 ＜第2部＞16:00 コロワ甲子園 屋外広場コロワガーデン

9月5日（土）＜第1部＞13:00 ＜第2部＞15:30 たまプラーザ テラス ゲートプラザ 1Fフェスティバルコート

◾️＜MADKID LIVE TOUR 2026 -UNBROKEN CHAIN-＞

2026/10/10（土）愛知・名古屋クラブクアトロ

DAY 開場：15:30 開演：16:15

NIGHT 開場：18:45 開演：19:30 2026/10/12（月・祝）大阪・梅田クラブクアトロ

DAY 開場：15:30 開演：16:15

NIGHT 開場：18:45 開演：19:30 2026/10/16（金）東京・渋谷クラブクアトロ

開場：18:00 開演：19:00

※東京公演のみメンズエリアあり ▼チケット

価格：スタンディング ￥6,500（税込）

オフィシャル先行受付：https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=295620

※1ドリンク別

※3歳未満入場不可、3歳以上チケット必要