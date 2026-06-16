「日経225ミニ」手口情報（16日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、7月限1万2595枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月16日の日経225ミニ期近（2026年7月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万2595枚だった。
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 12595( 11095)
ソシエテジェネラル証券 5286( 5286)
バークレイズ証券 5216( 5216)
SBI証券 10072( 4106)
楽天証券 3520( 1310)
マネックス証券 581( 581)
松井証券 514( 514)
フィリップ証券 361( 361)
三菱UFJeスマート 384( 262)
インタラクティブ証券 134( 134)
日産証券 117( 117)
JPモルガン証券 106( 106)
光世証券 40( 40)
ドイツ証券 35( 35)
ビーオブエー証券 30( 30)
ゴールドマン証券 5( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
豊証券 4( 4)
シティグループ証券 1500( 0)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 189( 189)
SBI証券 129( 69)
ABNクリアリン証券 3060( 60)
マネックス証券 55( 55)
松井証券 40( 40)
フィリップ証券 38( 38)
楽天証券 55( 19)
三菱UFJeスマート 33( 17)
ドイツ証券 17( 17)
JPモルガン証券 2013( 13)
インタラクティブ証券 3( 3)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 179652( 179652)
ソシエテジェネラル証券 116497( 116497)
バークレイズ証券 89277( 89277)
SBI証券 63026( 32080)
楽天証券 37814( 20272)
松井証券 19364( 19364)
日産証券 16965( 16965)
サスケハナ・ホンコン 14468( 14468)
モルガンMUFG証券 8606( 8494)
JPモルガン証券 7994( 7978)
野村証券 7887( 7857)
三菱UFJeスマート 10788( 6652)
ゴールドマン証券 6692( 6604)
マネックス証券 4451( 4451)
BNPパリバ証券 4169( 4169)
みずほ証券 3151( 3023)
インタラクティブ証券 2804( 2804)
ビーオブエー証券 2415( 2415)
フィリップ証券 2077( 2077)
UBS証券 1933( 1933)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 12595( 11095)
ソシエテジェネラル証券 5286( 5286)
バークレイズ証券 5216( 5216)
SBI証券 10072( 4106)
楽天証券 3520( 1310)
マネックス証券 581( 581)
松井証券 514( 514)
フィリップ証券 361( 361)
三菱UFJeスマート 384( 262)
インタラクティブ証券 134( 134)
日産証券 117( 117)
JPモルガン証券 106( 106)
光世証券 40( 40)
ドイツ証券 35( 35)
ビーオブエー証券 30( 30)
ゴールドマン証券 5( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
豊証券 4( 4)
シティグループ証券 1500( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 189( 189)
SBI証券 129( 69)
ABNクリアリン証券 3060( 60)
マネックス証券 55( 55)
松井証券 40( 40)
フィリップ証券 38( 38)
楽天証券 55( 19)
三菱UFJeスマート 33( 17)
ドイツ証券 17( 17)
JPモルガン証券 2013( 13)
インタラクティブ証券 3( 3)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 179652( 179652)
ソシエテジェネラル証券 116497( 116497)
バークレイズ証券 89277( 89277)
SBI証券 63026( 32080)
楽天証券 37814( 20272)
松井証券 19364( 19364)
日産証券 16965( 16965)
サスケハナ・ホンコン 14468( 14468)
モルガンMUFG証券 8606( 8494)
JPモルガン証券 7994( 7978)
野村証券 7887( 7857)
三菱UFJeスマート 10788( 6652)
ゴールドマン証券 6692( 6604)
マネックス証券 4451( 4451)
BNPパリバ証券 4169( 4169)
みずほ証券 3151( 3023)
インタラクティブ証券 2804( 2804)
ビーオブエー証券 2415( 2415)
フィリップ証券 2077( 2077)
UBS証券 1933( 1933)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース