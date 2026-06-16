日本のNetflixでも1位　『鉄槌教師』に登場する“暴力で学校問題を解決する組織”、韓国では導入案まで浮上？

Netflixの人気ドラマが、韓国で現実の政策議論にまで広がっている。

話題になっているのは、Netflixオリジナルシリーズ『鉄槌教師』だ。

【写真】『鉄槌教師』の主演俳優、妻とツーショット

韓国で人気を集めるだけでなく、グローバルでも大きな反響を呼んでおり、日本のNetflixでも本稿執筆時点でシリーズランキング1位となっている。

同作は、無秩序になった学校現場を正すために作られた架空の政府機関「教権保護局」の活躍を描く作品だ。学校暴力、悪質な保護者のクレーム、教室内のトラブルなどに対し、特殊戦司令部出身の監督官ナ・ファジンらが乗り込み、時に強引な方法で問題を解決していく。

いわば、現実では許されない“スカッとする処方箋”を描いたファンタジーアクションだ。

ところが今、韓国ではこのドラマに登場する「教権保護局」を、現実の制度として導入すべきではないかという議論が出ている。

（画像提供＝Netflix）『鉄槌教師』

架空の“教権保護局”を現実に？

アン・ミンソク京畿道教育監当選者は最近、自身のSNSで『鉄槌教師』を全話視聴したことを明かし、京畿道教育庁に「教権保護局」を新設するかどうかについて公開討論を提案した。

アン氏は「ウェブトゥーンを原作に制作されたドラマであるため、暴力的で誇張された側面は不快だった」としながらも、「学校の機能が崩れた現実を深刻に考えている」と述べた。

つまり、ドラマの暴力的な解決方法をそのまま現実に持ち込もうという話ではない。教師の教育活動を守り、悪質な苦情や教権侵害、学校現場の対応力不足に向き合う専門組織が必要ではないかという問題提起だ。

実際、韓国の民主党系シンクタンクである民主研究院でも、教育部内に「教育活動保護局」を設置する案が提起された。ドラマのように問題児を力で制圧する組織ではなく、被害教員の回復支援、学校資料の確認、関係者面談、証拠整理、保護措置の点検、関係機関への移管などを担う行政的なコントロールタワーとして設計すべきだという内容だ。

ドラマの「教権保護局」は、あくまでフィクションの中の極端な設定だ。現実に議論されているのは、“鉄拳制裁”ではなく、教員を孤立させないための制度づくりに近い。

それでも、ドラマの影響はかなり大きい。

アン氏は6月16日のラジオ番組でも、「今の学校の姿は、教権が崩壊し、それによって教育が総体的な危機を迎えている」とし、「今こそ決断し、行動すべきときだ」と述べた。そして「教権と学習権まで保護できる教育活動保護局（仮称）が必要だ」と話している。

（写真＝アン・ミンソクFacebook）

さらに、教員資格を持つ教師のなかには海兵隊や特殊戦司令部、空挺部隊出身者が思ったより多いとし、そうした教師たちから「教権保護局が新設されれば、京畿道のナ・ファジンになりたい」という趣旨の連絡があったことも明かした。

この一言だけを切り取ると、まるでドラマの主人公を現実に投入するようにも聞こえる。

ただ、アン氏は体罰を復活させようという意味ではないと説明している。ドラマのような暴力的な対応は現実には難しく、教権と学習権を保護する「教育活動保護局」のような組織が必要だという立場だ。

つまり、学校や教師だけでは対応しきれない事案に対し、専門性を持つ人材を投入し、暴力ではなく指導や訓戒を通じて学校の雰囲気を変えていくという構想だろう。

とはいえ、「ナ・ファジンになりたい」という言葉が出てくること自体が、『鉄槌教師』の社会的な浸透ぶりを物語っている。アン氏によれば、前日に会った教育部長官も第5話まで見ていたという。

ドラマのキャラクターや設定が、現実の教育制度を語る際の共通言語になり始めているのだ。

なぜここまで刺さったのか

『鉄槌教師』がここまで反響を呼んでいる背景には、韓国社会が抱える学校現場への不満がある。

同作は、学校暴力や悪質な保護者のクレーム、教室内の秩序崩壊、教師への過度な責任追及など、近年の韓国社会で大きな問題となってきたテーマを扱っている。現実の学校では簡単に解決できない問題に、ドラマの中では「教権保護局」が強引に乗り込み、目に見える形で決着をつける。

視聴者がそこに爽快感を覚えるのは、単に暴力が見たいからではないだろう。

（写真提供＝OSEN）『鉄槌教師』の出演者と監督

『聯合ニュース』は、同作について「学校暴力から校内暴力組織、青少年の麻薬と賭博、保護者たちの度を越した苦情、教師の試験不正、触法少年制度の悪用などを扱った10のエピソードは、最近数年間、韓国社会を揺るがした教育現場の実際の事件・事故を連想させ、没入感を高める」と指摘している。

さらに、「視聴者は崖っぷちに立たされた被害者たちの苦痛に深く感情移入する一方、加害者を相手にした痛快な懲罰に『代理満足を感じる』『現実にも教権保護局が急務だ』と熱い反応を送った」と伝えた。

また『文化日報』は、韓国の教育現場について「学校暴力、教員死亡、教育訴訟の日常化などで“学校教育の司法化”が危険な水準に達した」と報じ、「学校の中で回復的対話によって解決できたことが、結局、民願と訴訟という司法的通路に訴えざるを得ない境遇に追い込まれた」と指摘した。

こうした現実の教育現場で積み重なってきた不満や無力感があるからこそ、極端なフィクションに反応しているように見える。

一方で、『文化日報』は、強い処罰がより深い不信と対立を生むとして、厳罰主義が正しい解決策ではないという教育団体側の見方も紹介している。実際、韓国では保護者、教員、教育団体などが「教育共同体信頼回復国民運動」を立ち上げ、学校教育の過度な司法化に警鐘を鳴らしている。

この点が、『鉄槌教師』をめぐる議論の面白さでもあり、難しさでもある。ドラマは爽快な“成敗劇”として人気を集めているが、現実に必要とされているのは、暴力的なヒーローではなく、学校現場を支える制度と信頼の回復なのだ。

ドラマが投げかけた現実の問い

もちろん、『鉄槌教師』には批判もある。

劇中では、問題のある学生や大人に対し、監督官たちが強い力で対抗する場面が描かれる。視聴者のなかには「痛快だ」と受け止める人がいる一方で、「暴力は暴力にすぎない」という批判もある。また、一部の場面をめぐっては、女性の身体をめぐる表現に対する議論も起きている。

（写真提供＝OSEN）『鉄槌教師』の主人公を演じたキム・ムヨル

それでも、同作が韓国国内外で大きな反響を得たことは確かだ。グローバルOTT順位集計サイトのフリックスパトロールによると、『鉄槌教師』はNetflixのグローバルTVショー部門で1位を記録し、韓国、日本、インド、ブラジル、トルコなど45カ国でNetflix「今日のTOP10」シリーズ部門1位に上がったと報じられている。

学校現場の崩壊、教師の無力感、学生の学習権、保護者との対立。これらは韓国だけの問題ではなく、多くの国で共有されるテーマでもある。だからこそ、韓国発のドラマが世界で共感を得たのだろう。

その一方で、韓国で「教権保護局」を現実に導入しようという議論が出ていることは、作品の影響力が単なるヒットにとどまっていないことを示している。

ドラマは、あくまでドラマだ。ナ・ファジンのような人物が現実の学校に乗り込み、問題を一気に解決することはできないし、そうすべきでもない。

だが、『鉄槌教師』がこれほど支持されたという事実は、学校現場をめぐる不満がそれだけ大きいことの表れでもある。

架空の“教権保護局”が、韓国で本当に議論され始めた。

それは、Netflixドラマの人気が現実を動かしたというより、現実の学校が抱えていた問題に、ドラマが名前と形を与えたということなのかもしれない。