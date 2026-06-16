マウスコンピューター、飯山工場で「親子パソコン組み立て教室」を開催
マウスコンピューターは6月16日、8月14日と15日に、長野県の飯山工場で「親子パソコン組み立て教室」を開催すると発表した。
○「親子パソコン組み立て教室」の概要
同イベントは、小学6年生とその保護者を対象に、親子でパソコン部品の学習や組み立てを行い、ものづくりの楽しさやパソコンへの理解を深めてもらうことを目的とした体験型イベント。
参加者は、同社製品から希望するパソコンを選び、自らの手で組み立て作業を行る。
普段は目にする機会が少ないパソコン内部の構造や仕組みに触れながら、ものづくりの魅力を体験できる。
○「千曲川河畔納涼花火大会」と同日開催
同イベントは今回で14回目の開催となるが、8月14日には、飯山市の夏を彩る「千曲川河畔納涼花火大会」が開催される。
組み立て教室の参加者のうち、希望者には花火大会の観覧席を用意するほか、飯山市内の宿泊先の紹介や、飯山駅および指定宿泊先からの送迎も予定している。
○「親子パソコン組み立て教室」の概要
同イベントは、小学6年生とその保護者を対象に、親子でパソコン部品の学習や組み立てを行い、ものづくりの楽しさやパソコンへの理解を深めてもらうことを目的とした体験型イベント。
参加者は、同社製品から希望するパソコンを選び、自らの手で組み立て作業を行る。
○「千曲川河畔納涼花火大会」と同日開催
同イベントは今回で14回目の開催となるが、8月14日には、飯山市の夏を彩る「千曲川河畔納涼花火大会」が開催される。
組み立て教室の参加者のうち、希望者には花火大会の観覧席を用意するほか、飯山市内の宿泊先の紹介や、飯山駅および指定宿泊先からの送迎も予定している。