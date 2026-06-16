「b.box」シッピーカップ、『トイ・ストーリー』ジェシーデザイン登場 ウッディの替えストローも
weskiii（ウェスキー）が運営するオーストラリア発のベビー・キッズブランド「b.box（ビーボックス）」の、人気のシッピーカップシリーズよりディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』のJessie（ジェシー）デザインと、Woody（ウッディ）デザインの替えストローが19日に発売される。
【画像】ジェシーがキュートに微笑む！『トイ・ストーリー』コラボのシッピーカップ
キャラクターの世界観を大切にしながらも、b.boxらしいシンプルで洗練されたデザインに仕上げ、子どもたちの毎日の水分補給を楽しくサポート。通園や公園遊びといった日常のシーンにはもちろん、親子で過ごす特別な時間をハッピーに彩る。
また、数々の受賞歴を持つシッピーカップならではの「漏れにくさ」や「どんな角度でも飲みやすい」といった高い実用性も魅力のひとつ。お気に入りのキャラクターと一緒に過ごす時間が、子どもたちの「自分で飲めた！」という自立心を優しく育む。今夏、待望の映画『トイ・ストーリー5』が公開されるこのタイミングに、お出かけの頼れる相棒として、水分補給をより快適にできるアイテムとなる。
■商品詳細（全て税込価格）
◇ディズニーシッピーカップ-Jessie
・価格：2640円
・対象年齢：6ヶ月〜
・容量：240ミリリットル
・素材：ポリプロピレン、シリコーン、スチールボール
◇ディズニーシッピーカップ専用スペアストロー/クリーナーセット- Woody
・価格：1694円
・セット内容：交換用ストロー×2本、重り×1個、クリーナー×1本
・素材：ポリプロピレン、シリコーン、スチールボール
【画像】ジェシーがキュートに微笑む！『トイ・ストーリー』コラボのシッピーカップ
キャラクターの世界観を大切にしながらも、b.boxらしいシンプルで洗練されたデザインに仕上げ、子どもたちの毎日の水分補給を楽しくサポート。通園や公園遊びといった日常のシーンにはもちろん、親子で過ごす特別な時間をハッピーに彩る。
■商品詳細（全て税込価格）
◇ディズニーシッピーカップ-Jessie
・価格：2640円
・対象年齢：6ヶ月〜
・容量：240ミリリットル
・素材：ポリプロピレン、シリコーン、スチールボール
◇ディズニーシッピーカップ専用スペアストロー/クリーナーセット- Woody
・価格：1694円
・セット内容：交換用ストロー×2本、重り×1個、クリーナー×1本
・素材：ポリプロピレン、シリコーン、スチールボール