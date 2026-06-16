サッカー元日本代表でタレントの丸山桂里奈さんが15日、自身のインスタグラムを更新。サッカーワールドカップの日本戦について全力応援を誓いました。

【写真を見る】【 丸山桂里奈 】 W杯初戦ドローに興奮！「本並さんはやはりザイオンが好き、私は堂安」



丸山さんは「W杯いよいよ始まりました」「日本戦は夫婦でお仕事でした」と報告。夫・本並健治さんと夫婦揃って仕事だったことを伝えました。続けて、「0-1から1-1、1-2から2-2に追いついたのは、すごくチームの団結力を感じました。なかなか追いつけない、そして初戦2-2のドローは本当に価値がある勝ち点1でしたね‼」と日本対オランダ戦を振り返りました。



さらに、「勢いもあるし、粘り強さもあるし、オランダが日本相手でやりづらそうなイメージでした。あと、最後まで諦めない姿はやっぱり人の心を動かしますね」「次戦も全力応援です‼」と綴ると、日本代表ユニフォーム姿で本並さんとの2ショット画像を投稿しました。



最後に、「#本並さんはやはりザイオンが好き」「#私は堂安」「#久保さんの膝が大したことありませんように」「#夫婦でお仕事」「#やはり守護神の安定感よ」とハッシュタグを添えました。

【担当：芸能情報ステーション】