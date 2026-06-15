6月15日は、しょうがの魅力を発信するために作られた記念日『しょうがの日』。

【写真を見る】しょうが×意外な食材 No.1の組み合わせは？

実は意外な物にも合うのが、しょうがの魅力ということで色々試してみました。

生姜焼きや薬味としてお馴染み「しょうが」専門店も

甘辛いタレが、ご飯との相性抜群の「生姜焼き」、冷ややっこやお寿司などの薬味としてもお馴染みの「しょうが」。

埼玉県川口市にある生姜専門店「ジンジャーファクトリー」。チップスやシロップ、和紅茶など、国産しょうがが使われています。

暑くなるこの時期にピッタリなのが、生しょうがを使った特製シロップと刻みしょうがたっぷり入ったジンジャーエール。

生姜専門店「ジンジャーファクトリー」古谷公史郎オーナー

「スッキリ爽やかな感じで、生のしょうがで作る本格的なジンジャーエールです」

10倍にも？プランターでできるしょうが栽培

春から今の時期にかけて、種植えのシーズンのしょうが。実は自宅で育てられるってご存じでしたか？

生姜専門店「ジンジャーファクトリー」古谷オーナー

「しょうがを植えるとしょうがが生えてくる。100gのしょうがで（家庭菜園で）最大1〜1.5kgまで肥大する」

しょうがを植えるとしょうがが生える。庭がないお宅でも、チャレンジできます。

実際、家庭菜園でプランターに植えたしょうが3つが、半年後には大量に。

栽培には「種しょうが」として売られている芽がついたものがおすすめだそう。ホームセンターなどでも買うことができます。

“使いきれない”を解決！しょうがのちょい足しレシピ

「しょうが」といえばの悩み。冷蔵庫にあるチューブタイプのしょうがは、とても便利な一方、美味しいうちに使い切れないという人も。

街の人

「正直“使い切ろう”じゃなくて、『もう（賞味期限が）切れてるね』ってポイってしちゃうことが多いかも」

「チューブだったらしょうが・わさびが多い」

余りがちなしょうが。一体何の料理に合うのでしょうか。

普段の食事にしょうがを「ちょい足し」、簡単で相性抜群の組み合わせを調査しました。

街の人

「単純におみそ汁に入れる」

街で聞いたアイデア。おみそ汁に2センチ分ほどチューブタイプのしょうが入れて、混ぜるだけ。

出水麻衣キャスター

「風味を損ねることがありません。しょうががおみそ汁に寄り添います」

▼コーンポタージュ（しょうが：2センチ〜）

▼ポテトサラダ（しょうが：1センチ ごま油：2〜3滴）

出水キャスター

「（マポテトサラダは）ヨネーズ強し。しょうがを飲み込んでいます」

「ちょっと食欲がないという時、ポテトサラダは若干重くも感じますが、しょうがによってスッキリいただける」

実は絶品！しょうが×意外な食材の組み合わせ

AIにおすすめされたのは、わさびとのコラボ。

▼卵かけご飯（しょうが：1センチ わさび：5ミリ 醤油：小さじ1）

出水キャスター

「両方の風味がバランス良く混ざってます」

出水キャスター的ちょい足しナンバー1は、▼「バニラアイス」（しょうが：1センチ）。

出水キャスター

「この2つは最強です！相性抜群！」

そして、▼みたらし団子にも（しょうが：米粒大）。

出水キャスター

「みたらしがワンランク上に上がった」

意外な物にも合うしょうがは食卓を彩る “名脇役”。皆さんもお好みの組み合わせを探してみてはいかがでしょうか。