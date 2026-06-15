＜パパ友との連絡先交換＞よその旦那と連絡し合う関係。不倫じゃないけどママ友界隈でウワサになる？
ママ友やパパ友とのつながりは、子育てを支え合う上で大切な存在になることもあります。一方で、その関係性のなかでふと迷う場面もあるのではないでしょうか。とくに「異性との連絡先交換」というテーマは、ママたちにとって判断がわかれるポイントかもしれません。
『異性との連絡先交換、あまり良くないんだね。よそのママ友の旦那さんが育児の情報交換をしましょう、とメルアド交換の話をして断られているのを見た』
既婚者が異性と連絡先を交換…いろいろ気をつかうかも
まずあったのは、余計な気づかいが増えるとの意見です。
『LINEの内容に気をつかってしまうから異性は面倒』
異性とのやり取りになると、どうしても言葉選びに慎重になります。たとえば、「久しぶりに会えて嬉しかったよ」のひと言でも、ママ友に言うなら自然ですが、パパ友には意図しない意味を含んでしまうでしょう。誤解を招かないよう配慮が必要になります。
『奥さんが見てもいい内容＋変な親だと思われないようにしなければいけない』
『旦那がほかのママと交換していたらイヤだし』
自分がされてイヤなことは、相手にとっても同じかもしれません。そう考えると、慎重になる人がいるのも自然でしょう。
トラブルや誤解、不倫に進展する場合も
慎重な意見の背景には、トラブルへの懸念もあります。
『不倫とか疑われることをわざわざするなんてあり得ない』
『悩み相談から恋愛に発展する人もいる』
最初は育児を相談する関係だったのに、深い仲になってしまう場合もあるのでしょう。また、問題は当人同士だけではありません。
『少なくとも相手奥さんからの好感度はダダ下がりだし、それをママ友界隈に言いふらされたら旦那側ではなく交換に応じた方が悪く言われる』
たとえ何もなくても、周囲から疑わしく見えることも。とくにママ友同士のつながりがある場合、ちょっとした行動が「ママ友の旦那さんに色目をつかっていた」など思わぬ形で広まることもあるかもしれません。
そもそも旦那さんの連絡先は必要？
シングルファザーならともかく、配偶者がいる家庭で、旦那さんと個人的に連絡先を交換する必要があるのかという声もあります。
『旦那が他のママとわざわざ「育児の情報交換」する意味は何？ 自分の嫁と相談しながら育児すればいい』
子育ての相談は、本来家庭内で完結するものと考える人もいます
『相手のパパから言われたら、旦那の連絡先を教える』
『世間話や挨拶ならいいけれど、個人的に連絡先交換するのは別』
会話と個人的なつながりはわけて考えるべきだという意見もありました。たまたま会ったからと、日常の挨拶や立ち話は問題なくても、いつでも連絡が取れるような個別のやり取りとなると意味合いが変わってくるのかもしれません。
それでも必要な場合の工夫
一方で、町内活動やPTA活動などで旦那さんがメインになっている場合があるでしょう。シングルファザーやママが入院しているなど特別な事情がある場合にも、旦那さんと連絡するしかありません。そんなときの工夫についての意見も寄せられていました。
『交換するなら事前に相手のママに話しておく』
『周りのママと何人かでグループLINEにする』
『一対一では交換しない』
透明性をもたせることで、不要な誤解を防げるでしょう。複数人でのやり取りであれば、個人的な関係には見えにくく、安心感も高まります。
一歩引いた距離感が信頼を守る
既婚者が異性と連絡先を交換することは100％悪いわけではなく、状況に応じた判断が求められるようです。異性との関係においては少し控えめなくらいの距離感が、結果として安心や信頼につながるのかもしれません。便利さや効率だけでなく、「誤解を招かないこと」「相手の立場を考えること」を考えることが、トラブルを防ぐカギになるでしょう。小さな配慮の積み重ねが、ママ友・パパ友と心地良くつき合うコツなのかもしれません。
編集・編集部 イラスト・松本うち