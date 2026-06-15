【「ぷよぷよ」35周年“だいれんさ！”プロジェクト】 開催中

セガは、アクションパズルゲーム「ぷよぷよ」シリーズの35周年企画「『ぷよぷよ』35周年“だいれんさ！”プロジェクト」の続報を発表した。これまでの発表内容（1れんさ！～17れんさ！）は35周年特設サイトより確認できる。

今回、「進研ゼミ 小学講座」と「ぷよぷよ」のコラボ、キデイランド大阪梅田店とMEDICOS SHOP新宿でのポップアップストアの開催が決定した。今後も35周年を彩るさまざまな企画が次々と“だいれんさ！”するように実施される。さらに、“だいれんさ！”の節目で「ぷよぷよ」シリーズに関わる新発表も予定されている。

□35周年特設サイト

18れんさ！「進研ゼミ 小学講座」コラボ決定

本コラボでは、タブレット学習教材「進研ゼミ チャレンジタッチ」で「ぷよぷよ」のオリジナルゲームが遊べるほか、進研ゼミの教材内にぷよぷよが多数登場する。7月25日から配信される「進研ゼミ 小学講座8月号」で実施される予定。

19れんさ！「ぷよぷよ35周年記念POP UP SHOP in KIDDY LAND」開催決定！

昨年に続き、今年もキデイランド大阪梅田店にて「ぷよぷよ35周年記念POP UP SHOP in KIDDY LAND」が開催される。今回は、ぷよぷよ35周年を記念したグッズが多数販売されるほか、ポップアップの開催を記念してキデイランド先行販売グッズも登場する。

購入特典として、2,000円（税込）以上購入ごとに限定コースター（全3種）が1枚もらえる。

【開催概要】

イベント名：「ぷよぷよ35周年記念POP UP SHOP in KIDDY LAND」

開催期間：6月27日（土）～7月7日（火）

開催場所：キデイランド大阪梅田店 POP UP 1（大阪府大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街北館）

営業時間：10時～21時（キデイランド大阪梅田店の営業時間に準ずる）

「『ぷよぷよ』『ぷよぷよ通』POP UP SHOP」開催決定

MEDICOS SHOP 新宿にて「『ぷよぷよ』『ぷよぷよ通』POP UP SHOP」が開催され、懐かしくも可愛らしいイラストを使用した新商品が販売される。

また、特典として1,000円（税込）以上購入ごとにクリアカード（全6種）が1枚もらえる。さらに会場限定で、3,000円（税込）以上ごとにアルルのバースデーカード（全1種）がプレゼントされる。

【開催概要】

イベント名：「『ぷよぷよ』『ぷよぷよ通』POP UP SHOP」

開催期間：7月17日（金）～8月2日（日）

開催場所：MEDICOS SHOP 新宿（東京都新宿区新宿3-1-26 新宿マルイアネックス6F）

営業時間：11時～20時（MEDICOS SHOP 新宿の営業時間に準ずる）

【販売商品】

・ミニアクリルジオラマ 1,925円

・アクリル貯金箱 4,070円

・ブロマイドセット 770円

・アクリルバッジコレクション 660円

・アクリルブロックコレクション 990円

・ステッカーコレクション 440円

・Tシャツ 4,400円

・ロングTシャツ 5,500円

・ランチトートバッグ 1,980円

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