アンファー、クレアージュ発の新ブランド「AND CREAGE」誕生 導入美容液・サプリ・光美顔器を展開
アンファーは15日、エイジングケアブランド「AND CREAGE（アンドクレアージュ）」を立ち上げたと発表した。女性向けブランド「クレアージュ」の新たなプロダクトラインとして展開し、導入美容液、サプリメント、光美顔器の3商品を7月15日に発売する。予約販売は本日・15日から開始した。
【画像】美しさのバランスに必要な鍵「Wキー理論」
AND CREAGEは、女性ホルモンや加齢に伴う心身の変化に着目したブランド。クレアージュがこれまでクリニックやプロダクト事業を通じて蓄積してきた皮膚科学の知見を生かし、スキンケアやインナーケア商品の開発を進めるという。
同ブランドでは、女性の美容や健康状態に関わる要素としてエストロゲンとセロトニンに着目した独自の「Wキー理論」を提唱。この2つの女性ホルモンを「鍵」、それを受け取り働かせる受容体と呼ばれるたんぱく質を「鍵穴」と考え、両方の鍵がそれぞれの鍵穴を回すことで、初めて美と健康の鍵が開く。この2つのホルモンのバランスが、女性の心と体を内側から満たす鍵となる。年齢とともに変化する肌や身体のコンディションを総合的にサポートする商品展開を目指すとしている。
第1弾として発売するのは、導入美容液「アンド クレアージュ ステムアウェイクンブースター」、サプリメント「アンド クレアージュ ソイブルームスティックパウダー」、家庭用光美顔器「アンド クレアージュ フォトスキンデバイス」の3商品。税込価格は美容液が1万3200円、美顔器が6万9800円などとなっている。
クレアージュ総院長の浜中聡子氏は発表に際し、「健康・美容・心のバランスを整えることが、これからの人生をより穏やかに、心地よく過ごすための支えになる」とコメント。ホルモンバランスや体調の変化に応じたセルフケアの重要性を訴えた。
販売は公式オンラインストアのほか、楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングなどで行う。先行予約期間は7月15日午前10時まで。
【画像】美しさのバランスに必要な鍵「Wキー理論」
AND CREAGEは、女性ホルモンや加齢に伴う心身の変化に着目したブランド。クレアージュがこれまでクリニックやプロダクト事業を通じて蓄積してきた皮膚科学の知見を生かし、スキンケアやインナーケア商品の開発を進めるという。
同ブランドでは、女性の美容や健康状態に関わる要素としてエストロゲンとセロトニンに着目した独自の「Wキー理論」を提唱。この2つの女性ホルモンを「鍵」、それを受け取り働かせる受容体と呼ばれるたんぱく質を「鍵穴」と考え、両方の鍵がそれぞれの鍵穴を回すことで、初めて美と健康の鍵が開く。この2つのホルモンのバランスが、女性の心と体を内側から満たす鍵となる。年齢とともに変化する肌や身体のコンディションを総合的にサポートする商品展開を目指すとしている。
クレアージュ総院長の浜中聡子氏は発表に際し、「健康・美容・心のバランスを整えることが、これからの人生をより穏やかに、心地よく過ごすための支えになる」とコメント。ホルモンバランスや体調の変化に応じたセルフケアの重要性を訴えた。
販売は公式オンラインストアのほか、楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングなどで行う。先行予約期間は7月15日午前10時まで。