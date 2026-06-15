１５日の債券市場で、先物中心限月９月限は大幅続伸。米国とイランが戦闘終結で合意に至り、この日の時間外取引で米原油先物が急落したことが買い手掛かりとなった。



トランプ米大統領は日本時間１５日早朝、自身のＳＮＳに「イランとの合意が完了した」と投稿。パキスタンのシャリフ首相も両国が和平合意に達したことを明らかにしており、中東情勢を巡る緊張が和らいだ。原油高を通じたインフレ圧力に対する警戒感が後退するなか、債券先物は買い優勢でスタート。時間外取引で米長期金利が低下したことも支援材料となり、午前１０時２０分すぎには１２８円４２銭まで上伸する場面があった。



午前１１時の先物９月限の終値は、前週末比４８銭高の１２８円２８銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは一時２．５６５％まで低下し、その後は前週末に比べて０．０５５％低い２．５８０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS