NHK 大河ドラマ『豊臣兄弟！』で竹中半兵衛を演じきった菅田将暉が、第23回「さらば半兵衛」の放送後に、Xでオフショットと共に感謝のメッセージを寄せた。ドラマ公式Xでは木にもたれかかり目を閉じるカットも公開されている。

【写真】『豊臣兄弟！』菅田将暉が桜の木を背に着物姿でもたれる劇中ショット＆メイキングカット

■「竹中半兵衛、ありがとうございました！！」（菅田）

『豊臣兄弟！』の第23回「さらば半兵衛」（6月14日放送）では、菅田が演じた竹中半兵衛の最期が描かれた。

菅田は「竹中半兵衛、ありがとうございました！！」、さらにハッシュタグには主演を務める菅田の盟友・仲野太賀の名前も添えて、計4点の写真を公開。

苔むす地面や、衣装とみられる生地のアップ、桜の木を背景に、黄緑色の羽織袴をまとい花束を抱えくしゃっと笑う写真や、フードを被ったメガネ姿で傘をさし、竹中半兵衛の銅像の傍らに立つ写真などを披露している。

なお『豊臣兄弟！』公式Xには、木にもたれかかり目を閉じる、菅田演じる竹中半兵衛の姿も公開されている。

コメント欄には「涙が止まりませんでした」「最期のシーンまで美しかった」「もう半兵衛ロスです」「役作り見事でした」「（半兵衛ゆかりの）垂井町に来ていたのかな」などといったファンの声が続々と到着している。

■竹中半兵衛の銅像と撮影した写真も公開

フード＆メガネ姿の写真に「（半兵衛ゆかりの）垂井町に来ていたのかな」の声も届いている。

■『豊臣兄弟！』第23回「さらば半兵衛」

痩せこけて横たわる姿に涙する視聴者が続出。