

アバンギャルディ

アバンギャルディが13日、京都で行われた、ファッションイベント「第32回 Fashion Cantata from KYOTO」に出演。浴衣姿でダンスパフォーマンスを披露した。

ファッションカンタータ開催委員会と京都商工会議所が、京都が誇る日本の古き良き伝統である上品で雅やかな和装文化と、先進的な洋装文化、そして芸術文化との交流・融合を図り、京都から広く情報発信することをコンセプトとしたファッションイベント。「DESIRE-欲望-」をテーマに、自らの変化を求めながら、新たな世界を創り続けることを強く願うデザイナーたちにフォーカスを当てたステージを展開した。

オープニングとエンディングでスペシャルダンスパフォーマンスを披露したアバンギャルディ。山本リンダ「狂わせたいの」をバックに浴衣姿でダンスを披露した。浴衣でのパフォーマンスは今回が初。「浴衣でのパフォーマンスは初めてでしたので、とても新鮮な気持ちで楽しかったです。アバンギャルディのトレードマークはおかっぱなので、浴衣とおかっぱが組み合わさることで、より日本らしさを表現できたかなと思います」とコメントした。