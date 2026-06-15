Cocomi「ギャルに会う時はギャルっぽい服装着る」 雰囲気激変ショット公開 衝撃の“自転車サドル顔”も
木村拓哉と工藤静香の長女でフルート奏者のCocomiが14日にInstagramを更新。雰囲気激変のオフショットを公開した
【別カット】Cocomi「撮ったのは許さない」衝撃の“自転車サドル顔”
Cocomiが「ギャルに会う時はギャルっぽい服装着る」と投稿したのは自身のオフショット。写真にはタイトなボーダーニットにデニムのショートパンツ、ロングブーツという装いの彼女の姿をはじめ、友人たちから誕生日を祝福される様子、さらにカメラの前でユーモアたっぷりに戯ける表情も収められている。
投稿の中でCocomiは「まさかのまさか。祝ってもらっちゃいました。ギャルはサプライズも上手い。あと写真撮るのも上手い」とつづりながら「自転車サドル顔撮ったのは許さない」ともコメントしている。
彼女の投稿にファンから1.8万件を超える「いいね！」が集まっている。
■Cocomi（ここみ）
2001年5月1日生まれ。東京都出身。3歳からヴァイオリン、そして11歳にフルートを始める。2021年1月、東京フィルハーモニー交響楽団の「ニューイヤーコンサート2021」にソリストとして出演。2022年4月デビュー・アルバム『de l’amour』をリリース。2023年11月には2ndアルバム『Melancolie』をリリースし、東京・紀尾井ホールで自身2度目となるリサイタルを開催した。
引用：「Cocomi」Instagram（@cocomi_553_official）
【別カット】Cocomi「撮ったのは許さない」衝撃の“自転車サドル顔”
Cocomiが「ギャルに会う時はギャルっぽい服装着る」と投稿したのは自身のオフショット。写真にはタイトなボーダーニットにデニムのショートパンツ、ロングブーツという装いの彼女の姿をはじめ、友人たちから誕生日を祝福される様子、さらにカメラの前でユーモアたっぷりに戯ける表情も収められている。
彼女の投稿にファンから1.8万件を超える「いいね！」が集まっている。
■Cocomi（ここみ）
2001年5月1日生まれ。東京都出身。3歳からヴァイオリン、そして11歳にフルートを始める。2021年1月、東京フィルハーモニー交響楽団の「ニューイヤーコンサート2021」にソリストとして出演。2022年4月デビュー・アルバム『de l’amour』をリリース。2023年11月には2ndアルバム『Melancolie』をリリースし、東京・紀尾井ホールで自身2度目となるリサイタルを開催した。
引用：「Cocomi」Instagram（@cocomi_553_official）