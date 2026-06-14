2026年4月9日、スバルは新型のミッドサイズSUVであるBEV「トレイルシーカー」を発表するとともに、受注を開始しました。

スバルのグローバルBEVラインナップ第2弾となるこのモデルは、大容量バッテリーや高出力モーターを搭載し、高い走行性能と実用性を兼ね備えているのが特徴です。

発表直後から早くも試乗を体験したユーザーの声がSNSなどで上がっていますが、具体的にはどのような反響が寄せられているのでしょうか。

エクステリアが評価される一方で、インテリアには賛否も

スバルは、2026年4月9日に新型「トレイルシーカー」を発表し、同時に受注を開始しました。

新型トレイルシーカーのエクステリアは、BEVらしい先進性とアウトドアにおける機能性を両立させた力強いデザインが特徴です。

たとえば、フロントには6つのシグニチャーランプや発光式の”六連星”オーナメントが配置され、スバルブランドの存在感が強調されています。

一方、インテリアは広さを感じさせるすっきりとした横基調のインパネが採用されており、ブルーを基調としたカラーリングでスポーティなイメージに仕上げられました。

また、上位グレードとなる「ET-HS」には本革のナッパレザーシートが採用されるなど、質感へのこだわりも追求されています。

こうしたデザインに対してSNS上では、「エクステリアはめちゃくちゃかっこいい！インテリアはステアリング周りが少しごちゃついている印象……」と、エクステリアを絶賛しつつもインテリアの一部が気になるという声が散見されます。

さらに、「シートの色が選べないのは嫌だなー。もっとかっこいい色がいいのに」と、カラーバリエーションの拡充を求める意見も上がっているようです。

さらに、実際に試乗したユーザーからは「新型トレイルシーカー、試乗してきた！安定した走りですごいよかったんだけど、運転中に膝があたって気になったから、センターコンソールをもう少しスッキリさせてほしい」と、運転席周りのレイアウトに関するリアルな感想も寄せられていました。

「1回の充電で734km！」圧倒的なバッテリー性能と充電インフラへの懸念

新型トレイルシーカーには、74.7kWhの大容量のリチウムイオンバッテリーが搭載されており、EVとしての実用性が大きく高められています。

これにより、「ET-SS」グレードでは1回の充電で走れる航続距離が、WLTCモードで734kmを記録したといいます。

また、AWDモデルでは前後に高出力モーターが採用され、システム最大出力280kW、0-100km/h加速は4.5秒という圧倒的なパフォーマンスを発揮します。

新型トレイルシーカーのスペックに対し、SNSでは「1回の充電で734kmも走れるなら、十分すぎる性能だと思う」と、長距離ドライブにも対応できる航続距離に安心感を抱くコメントが寄せられていました。

また、「この間試乗したけど、加速性能がすごすぎたから購入を検討中。運転してて楽しかったんだよね」と、EVならではの鋭い加速やスバルらしい走りの楽しさに魅了されたユーザーの姿も確認できます。

しかし、「新型トレイルシーカーいいなぁと思うものの、仕事柄充電設備のないところに行くこともあるし、エンジン車が恋しくなりそうだなあ」など、充電インフラに対する不安を拭いきれない声も少なくありません。

「補助金でお得になりそう」高いコスパへの期待も多い模様

新型トレイルシーカーはBEVに区分されるため、国から最大129万円の補助金が受けられるとされています。

こうしたコストメリットに対し、SNS上では「BEVだから補助金出るし、それにくわえて太陽光発電でガソリン代タダとなると、かなりお得になりそう」と、自宅の設備と組み合わせたランニングコストの低さを評価する声が上がっています。

また、「デザインはいまいち刺さらなかったけど、補助金のおかげでかなり安く買えそうだから乗り換え候補としてアリ！」と、見た目の好みよりも価格面のメリットを重視して購入の選択肢に加えるユーザーも見られました。

しかし、「前提として、車を置いている環境で充電できるかが、EVを購入する最大のハードルではあるけど、補助金分を差し引けば確かに高コスパだと思う。自分はそれができないから現状選択肢には入れられないけど、逆を言えばできたらほしいとも思う車ではある」と、補助金による手頃さだけでは解決できない課題を指摘する意見もみられます。

まとめ

このように、新型トレイルシーカーはエクステリアデザインや700kmを超える航続距離、補助金対象となりお得に購入できる点などが評価されているようです。

一方で、インテリアのレイアウトに対する改善要望や、自宅での充電環境というEV特有のハードルを懸念する声も上がっていました。

補助金を活用した高いコストパフォーマンスに期待が寄せられるなか、新型トレイルシーカーが市場でどのように支持を広げていくのか、今後の動向が注目されます。