ラーメン王国・新潟は、気ままに電車でめぐっても、見知らぬ街で、ふとおいしいラーメンに出会えます。「ぶらり途中下車のラーメン」は今回も新潟駅と柏崎駅を結ぶ越後線。日本海に沿って走る路線です。おいしいラーメンを求めて出発進行！

パンチ力のある「長岡生姜醤油ラーメン」

インパクトの強い真っ黒なスープは、まさに芳じゅん。





生姜味ラーメンの専門店

生姜の風味を強調したパンチ力のある「長岡生姜醤油」の1杯が看板です。

小針駅から歩いて14分。



新潟市西区の新潟西郵便局の近くに店を構える「竹内商店」。



「生姜醤油ラーメン」が大好きというご主人が営む「生姜味のラーメンの専門店」です。



五感を刺激する香り

まずは、看板のしょう油味から紹介します。



味を作るのは、ブレンドしたしょう油で、チャーシューを炊いて、うま味を移した後、4週間近く寝かせて育てた「カエシ」と、国産の生姜の風味をたっぷり効かせながら、豚ガラや香味野菜を8時間以上煮込んだクリアな出汁のスープです。



豚肉のコクが加わったしょう油と、生姜の効いた出汁スープとの二重奏は、食欲をかき立てる香りが五感を刺激します。



魅惑のスープに麵が整えられると……さあ、完成します。



豪華なトッピングの1杯

「お待たせいたしました。『特製生姜醤油ラーメン』です。ごゆっくりどうぞ」



豪華なトッピングの1杯が運ばれてきました。

黄身の色がオレンジのブランド卵。



卵本来のうま味がかなり濃く、強烈な「生姜醤油」にしっかり寄り添っています。



切り立てにこだわるチャーシュー

チャーシューは、国産の豚うで肉やモモの部分などをじっくりと煮込んだもので、酸化しないフレッシュな味を提供するため「切りたて」にこだわっていす。



だからこそ、肉の柔らかさに加え、スープをまとったときのベストな味わいを演出できるとご主人は話します。

ガツンとくるスープ

スープは、輪郭がはっきりして、コクと深みがガツンとくる味わいです。



そして表面を覆う「生姜油」が良い仕事をしていて、風味をMAXまで引き上げています。

極上の麺

スープをまとって黒く染まる細麺は、選び抜いた小麦を独自に配合した自家製。



モチモチの食感と、ツルツルののどごしが両立した、極上の麺に仕上げられています。



無料で太麺に変更することが出来ます。



リポート

「ガツンと生姜が効いてきます。キレがある感じがたまらないですね。さわやかさも余韻がいい。食べながらも食欲が増してくるような。麺の感じも、ツルっと、モチっとしていて、このスープにとっても合う。まとまりのある1杯ですね」



人気の“まかない”が食べられる

生姜味にこだわるこの店では、まかないでスタッフに人気の高い1杯が、次々とグランドメニューとして登場しています。



まずは、1年前に発売されて評判になっている「生姜しお」です。



生姜風味のスープにベストマッチするよう作り上げられた塩味。



味を作るのは、長崎・五島列島の天然塩を駆使したタレと、国産の生姜の風味が効いたスープ。



強烈な生姜と、まろやかな塩味の融合で、穏やかでさわやかな味わいに整えられています。

ことし登場したラーメンも

続いては、濃厚なスープが特徴の1杯です。



「お待たせいたしました。『釜炊き豚骨生姜醬油』です。ごゆっくりどうぞ」



こちらは、ことしになって登場した1杯です。



ベースは、豚骨を強火で8時間以上炊いて作る、濃厚な100%豚骨出汁ですが、トッピングされた、生のすりおろし生姜を溶かすと、さわやかさが加わり、他では味わえないと人気急上昇。



リポート

「濃厚！クリーミーなスープで、グッとくるうま味と生姜もダイレクトにガツンとくるので、しっかり味をしめてくれます。本当に心地の良い生姜の効きが」



生姜のさわやかさが誘ってくる、しょっぱさと甘みのバランスが絶妙なラーメンたち。



濃くてインパクトのある味わいは、いつまでも心に残ります。



2026年5月15日「夕方ワイド新潟一番」放送より