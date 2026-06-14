央川かこ、ソロショット　※「央川かこ」Instagram

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　レースクイーンでモデルの央川かこが14日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから驚きの声が寄せられた。

【写真】“9頭身レースクイーン”央川かこ、抜群プロポーション全開！　水着ショットなど（7枚）

　1994年7月17日生まれ、兵庫県出身で身長172cm＆股下84cmの“9頭身レースクイーン”として注目を集めている央川。

　今回の投稿では「6／12（金）発売の【スケールアヴィエーション】7月号に　ノーズアートクイーンとして　2回目の登場をさせていただきます」と報告。「今回はホワイトのコスチューム　ばっちばちにカッコよく撮ってもらったので　たくさんの方に見てもらえると嬉しいです」とつづり、ニーハイブーツ姿で魅せた。
　
　ファンからは「異次元のスタイル」「スゴすぎ」「フィギュアかと」などの反響が寄せられている。

引用：「央川かこ」Instagram（＠kako.717）