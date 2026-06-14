“9頭身レースクイーン”央川かこにネット騒然「異次元のスタイル」「スゴすぎ」「フィギュアかと」
レースクイーンでモデルの央川かこが14日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから驚きの声が寄せられた。
【写真】“9頭身レースクイーン”央川かこ、抜群プロポーション全開！ 水着ショットなど（7枚）
1994年7月17日生まれ、兵庫県出身で身長172cm＆股下84cmの“9頭身レースクイーン”として注目を集めている央川。
今回の投稿では「6／12（金）発売の【スケールアヴィエーション】7月号に ノーズアートクイーンとして 2回目の登場をさせていただきます」と報告。「今回はホワイトのコスチューム ばっちばちにカッコよく撮ってもらったので たくさんの方に見てもらえると嬉しいです」とつづり、ニーハイブーツ姿で魅せた。
ファンからは「異次元のスタイル」「スゴすぎ」「フィギュアかと」などの反響が寄せられている。
引用：「央川かこ」Instagram（＠kako.717）
【写真】“9頭身レースクイーン”央川かこ、抜群プロポーション全開！ 水着ショットなど（7枚）
1994年7月17日生まれ、兵庫県出身で身長172cm＆股下84cmの“9頭身レースクイーン”として注目を集めている央川。
今回の投稿では「6／12（金）発売の【スケールアヴィエーション】7月号に ノーズアートクイーンとして 2回目の登場をさせていただきます」と報告。「今回はホワイトのコスチューム ばっちばちにカッコよく撮ってもらったので たくさんの方に見てもらえると嬉しいです」とつづり、ニーハイブーツ姿で魅せた。
ファンからは「異次元のスタイル」「スゴすぎ」「フィギュアかと」などの反響が寄せられている。
引用：「央川かこ」Instagram（＠kako.717）