元フジアナ渡邊渚、バンコク旅行思い出ショット公開 真っ赤なドレス姿に「いいね！」続々
元フジテレビアナウンサーでタレントの渡邊渚が13日にInstagramを更新。タイ・バンコクでのオフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】元フジアナ・渡邊渚、あふれる笑顔のタイ旅行オフショット
2023年7月に体調不良で入院し、2024年8月にフジテレビを退社した渡邊。同年10月からタレントとしての活動を再開し、PTSD（心的外傷後ストレス障害）を公表した。
2025年1月29日にはフォトエッセイ『透明を満たす』（講談社）を発売。同年6月には自身初の写真集『水平線』（集英社）を、9月には完全未公開カットで制作したデジタル写真集『Re：水平線』（集英社）を発売しており、抜群のスタイルにも注目が集まっている。
そんな彼女が「バンコク旅まとめ」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、赤のセパレートドレス姿でバンコクの名所を楽しむ様子や現地のグルメを味わう姿が収められている。
彼女の投稿にファンからは多数の「いいね！」が集まっている。
引用：「渡邊渚」Instagram（@watanabenagisa_）
【写真】元フジアナ・渡邊渚、あふれる笑顔のタイ旅行オフショット
2023年7月に体調不良で入院し、2024年8月にフジテレビを退社した渡邊。同年10月からタレントとしての活動を再開し、PTSD（心的外傷後ストレス障害）を公表した。
2025年1月29日にはフォトエッセイ『透明を満たす』（講談社）を発売。同年6月には自身初の写真集『水平線』（集英社）を、9月には完全未公開カットで制作したデジタル写真集『Re：水平線』（集英社）を発売しており、抜群のスタイルにも注目が集まっている。
そんな彼女が「バンコク旅まとめ」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、赤のセパレートドレス姿でバンコクの名所を楽しむ様子や現地のグルメを味わう姿が収められている。
彼女の投稿にファンからは多数の「いいね！」が集まっている。
引用：「渡邊渚」Instagram（@watanabenagisa_）