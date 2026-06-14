【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントは秋の夜空
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、顔の表情、季節の習慣、そして特徴のない状態という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
め□□
お□□み
□□なみ
ヒント：顔のパーツから放たれる視線の印象。夜空に輝く丸い天体を眺めながら団子などを供える行事。そして、珍しくもなく、世間にありふれている様子を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「つき」を入れると、次のようになります。
めつき（目つき）
おつきみ（お月見）
つきなみ（月並み）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、人の感情や心理が顕著に表れる顔の表情から、自然の美しさを愛でる日本古来の風習、日常会話でもよく使われる定番の表現までを網羅しました。共通する「つき」という響きが、内面が外側ににじみ出る瞬間、静寂の中で天体を仰ぎ見るひととき、物事がスタンダードに収まる様子を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉の新しい組み合わせを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、顔の表情、季節の習慣、そして特徴のない状態という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
め□□
お□□み
□□なみ
ヒント：顔のパーツから放たれる視線の印象。夜空に輝く丸い天体を眺めながら団子などを供える行事。そして、珍しくもなく、世間にありふれている様子を思い浮かべてみてください。
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正解：つき正解は「つき」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つき」を入れると、次のようになります。
めつき（目つき）
おつきみ（お月見）
つきなみ（月並み）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、人の感情や心理が顕著に表れる顔の表情から、自然の美しさを愛でる日本古来の風習、日常会話でもよく使われる定番の表現までを網羅しました。共通する「つき」という響きが、内面が外側ににじみ出る瞬間、静寂の中で天体を仰ぎ見るひととき、物事がスタンダードに収まる様子を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉の新しい組み合わせを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)