＜速報＞米女子ダブルス戦は3日目スタート 1差2位の古江彩佳＆西村優菜は深夜ティオフ
＜ダウ選手権 3日目◇13日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞米国女子ツアー唯一のダブルス戦は第3ラウンドが開始した。この日は初日同様、1つのボールを交互に打つフォアサム形式で行われる。
【写真】渋野日向子に変化 前傾が浅くなりタテ振りに
日本勢は12人が出場し、7人が決勝ラウンドに進出している。先陣を切るのは、トータル5アンダー・16位につける渋野日向子＆勝みなみペア『HinaMina』で、日本時間午前0時01分に1番からティオフを迎える。その後、同0時56分にコ・ジンヨン（韓国）と組む畑岡奈紗が1番から。首位と3打差で迎える岩井明愛＆千怜のツインズペア『Aki＆Chizzy』が同1時29分にコースに出ていく。首位と1打差2位の古江彩佳＆西村優菜ペア『Minis』は、セリーヌ・ボルヘ（ノルウェー）＆ポリー・マック（ドイツ）と同1時51分に1番からスタートする。好位置をキープし、最終日につなげたい。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜スコア速報中！＞ダウ選手権 リーダーボード
大会3日目の組み合わせ＆スタート時間
チーム名『Minis』でもビッグスコア「61」 西村優菜も驚いた古江彩佳のバーディ劇場
「一緒にゴルフができてよかった」 ダブルス戦が縮めた原英莉花と櫻井心那の“距離”
宮里藍サントリーレディス リーダーボード
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