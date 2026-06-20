ヘアケアブランド「＆honey（アンドハニー）」は、6月24日（水）から、ディズニー＆ピクサー作品『トイ・ストーリー』と『モンスターズ・インク』をデザインしたコラボ商品を、全国の取扱店で発売する。【写真】めっちゃかわいい！ちゅるんとした「ぷっくりシール」付き■夏に最適なメントールを配合今回発売されるのは、『トイ・ストーリー』や『モンスターズ・インク』の世界観が楽しめるコラボパッケージに、ぷくっとした