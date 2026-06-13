「西武１−２巨人」（１３日、ベルーナドーム）

巨人が投手戦を制して連敗は「２」でストップ。首位を守った。リチャードが今季初打席で１号を放ち、主役を独り占めにした。

初回に２死二塁でダルベックが左中間への適時二塁打を放って先制に成功するも、直後に先発・ウィットリーが同点打を許した。それでも二回だ。１死から今季初先発となったリチャードが、今季初打席で低めの直球を左翼席に運ぶ１号ソロで勝ち越しに成功した。

リチャードは３月のオープン戦で死球を受けて左第五中手骨骨折の診断を受けて離脱。地道なリハビリを続け、１２日に１軍に初合流したばかりだった。その際には「元々僕は宝くじなんで」と笑い飛ばし、「ルーキーぐらいの緊張感はあるし、でも空回りだけはしないように」と意気込んでいた。

いきなり描いた復帰のアーチにファンも拍手喝采。「リハビリを支えてくれたトレーナーさん達のおかげで打つことができました」と感謝を伝える一撃となった。

リードをもらったウィットリーは二回以降、快投を続けた。味方の好守にも助けられながら、得点圏に走者を進めない。五回に併殺打を打ち取った際には大きくガッツポーズを作って雄たけびを上げるなど気合十分のマウンドで、６回３安打１失点と役目を果たした。

１２日に２安打完封負けを喫し、交流戦優勝の可能性が消滅。仕切り直した一戦で先発メンバーを５人変更し、この日は投手戦を制した。