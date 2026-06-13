残ったら注意！覚えておきたい「豆腐」を腐りにくくする方法

おうちにあると便利な豆腐。料理によっては豆腐が半端に余ってしまう…そんな時はありませんか!?今回は、余った豆腐を上手に保存する方法をご紹介します。

▼冷蔵庫で省スペースに保存

余った豆腐をグラスに入れて保存する方法。タッパーやボウルより幅を取らず、省スペースで保存できます。



▼冷凍で様々な料理にアレンジ自在

切った豆腐を冷凍する方法。ほどよく水が切れて、カットしてあるのですぐ料理に使える利点も。味噌汁や煮物など、様々な料理にアレンジできます。



▼電子レンジより◎しっかり水気をきる方法

切った豆腐を熱湯でさっと茹でる方法。しっかりと水切りができ、白和えやサラダ、炒め物など利用可能。







豆腐は水分を多く含むので、開封後はあまり日持ちがしませんが、これらの方法を活用することで保存しやすくなります。また、水気を切っておくことで味が薄まりにくく、さまざまな料理にアレンジできるのも嬉しいですね！

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執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。