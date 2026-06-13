■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会 日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕 ※随時更新

男子400mの予選が13日に行われ、2年ぶり3回目の優勝を狙う中島佑気ジョセフ（24、富士通）は45秒32で全体4位で決勝に進出した。※派遣設定記録45秒55

1組目に登場した林申雅（22、筑波大）が日本歴代5位となる44秒98をマーク、前回覇者の佐藤風雅（30、ミズノ）が45秒28で続き予選を突破、好記録に会場が沸いた。

最終3組に登場した中島は最後の直線で2人を抜き去り、最後は流す余裕を見せこの組トップでフィニッシュ。各組上位2着と3着以下のタイム上位2人が決勝進出する。



レース後、中島は「200m、 250mぐらいまでは、ある程度しっかり行こうと思った。計画通りのレースができた」と振り返った。明日の決勝に向けて「しっかり自己ベストを狙っていきたいと思います」と自身の持つ日本記録更新に向け、意気込んだ。

すでに中島は昨年の東京世界陸上で6位に入り、アジア大会代表に内定している。

【男子400m決勝進出者】※（）内は予選タイム

林申雅 （44秒98）1組1着

佐藤風雅（45秒28）1組2着

白畑健太郎（45秒30）2組1着

中島佑気ジョセフ（45秒32）3組1着

小幡丈士（45秒38）3組2着

今泉堅貴（45秒65）2組2着

入月誠ノ介（45秒57）1組3着

伊東利来也（45秒68）2組3着