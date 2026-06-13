国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』が、6月13日（土）に開催される。

【映像】国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』を生中継中

『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトに掲げ、日本発の国際音楽賞として、国内外の音楽シーンを横断した評価と発信を目的とする大型アワード。第2回となる今回は、2025年の初開催からさらに規模が拡大。授賞式に加えて豪華アーティストによる特別パフォーマンスが実施される。

当日は、昼に60部門以上の発表を行う「Premiere Ceremony」を「SGCホール有明（TOKYO DREAM PARK）」で、夜には主要部門を発表する「Grand Ceremony」および「レッドカーペット」を「TOYOTA ARENA TOKYO」で開催。素晴らしい音楽を讃えあう、歴史的な一日を創り上げる。

ABEMAでは授賞式からレッドカーペットまでフルで無料生中継を実施。授賞式前にスタートしたオープニング企画では、アソビシステム発の人気アイドルグループ・CUTIE STREETとCANDY TUNEが登場、生中継の幕開けを華やかに彩った。



最優秀ガールズアイドルカルチャーアーティスト賞をはじめ4部門にノミネートされたCANDY TUNEは、現在の心境について「緊張感もあってすごくそわそわしています。会場にはスーツ姿の方も多くて緊張していますが、堂々と過ごしたいです」とコメント。さらに、「私たちは今回が初めての参加なのですが、昨年のFRUITS ZIPPER先輩の姿を見ていました。ほかのアーティストの皆さんのパフォーマンスを観られるのも楽しみです。名だたるアーティストの方々がノミネートされている中、この場にいられることが本当にありがたいです。頑張ります」と意気込みを語る。

続いてCUTIE STREETは、「みんな黙り込んでしまうくらい緊張していますが、その分気が引き締まっています。2回目となる今回もこの場所に来ることができて本当に嬉しいです」とコメント。さらに、「昨年、“人生のターニングポイントは？”と聞かれた際に『MUSIC AWARDS JAPANです』と答えたのですが、今振り返っても本当にそうだなと思います。今年もこの素敵な会場を“キューティー”に彩れるよう頑張ります」と笑顔で語った。（ABEMA「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」）