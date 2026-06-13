週間ランキング【約定回数 増加率】 (6月12日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,315銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <4174> アピリッツ 東証Ｓ 102倍 ( 613) 664 ( +6.9 ) サイバーセキュリティ関連
２. <9417> スマバ 東証Ｓ 67.0倍 ( 1,407) 336 ( +14.7 )
３. <4378> ＣＩＮＣ 東証Ｇ 54.3倍 (10,758) 731 ( +11.9 ) 人工知能関連
４. <4346> ＮＥＸＹＺ． 東証Ｓ 52.4倍 ( 3,566) 844 ( +15.0 )
５. <3559> ＰバンＣＯＭ 東証Ｓ 36.8倍 ( 1,105) 384 ( -11.7 ) 生成AI関連
６. <442A> クラシコ 東証Ｇ 23.6倍 ( 307) 1464 ( +33.2 )
７. <3477> フォーライフ 東証Ｇ 20.0倍 ( 80) 827 ( +5.9 )
８. <7681> レオクラン 東証Ｓ 16.0倍 ( 80) 880 ( +11.1 )
９. <2345> ホドルワン 東証Ｓ 14.0倍 ( 2,103) 194 ( -11.4 ) 仮想通貨関連
10. <2859> 野村欧州株Ｈ 東証Ｅ 12.8倍 ( 448) 3099 ( +1.3 )
11. <4179> ジーネクスト 東証Ｇ 12.3倍 ( 2,891) 500 ( +4.6 ) データセンター関連
12. <4052> フィーチャ 東証Ｇ 11.8倍 ( 141) 248 ( -4.2 ) 人工知能関連
13. <302A> ビースタイル 東証Ｇ 11.1倍 ( 89) 508 ( -7.8 )
14. <9816> ストライダズ 東証Ｓ 10.0倍 ( 271) 246 ( -3.5 )
15. <2393> ケアサプライ 東証Ｓ 8.7倍 ( 564) 3900 ( +54.5 )
16. <6731> ピクセラ 東証Ｓ 8.6倍 ( 1,467) 148 ( +8.8 )
17. <5868> ロココ 東証Ｓ 7.8倍 ( 141) 1003 ( +7.3 )
18. <3825> リミックス 東証Ｓ 7.5倍 ( 4,444) 276 ( +72.5 ) 蓄電池関連
19. <6031> ＺＥＴＡ 東証Ｇ 7.3倍 ( 2,882) 266 ( -0.7 ) 人工知能関連
20. <2867> ＧＸ自動ＥＶ 東証Ｅ 7.1倍 ( 226) 1980 ( -3.6 )
21. <4422> ＶＮＸ 東証Ｇ 7.0倍 ( 2,886) 644 ( -15.8 ) 人工知能関連
22. <7069> サイバーバズ 東証Ｇ 7.0倍 ( 119) 1292 ( +14.3 )
23. <3787> テクノマセマ 東証Ｓ 6.9倍 ( 600) 282 ( +7.2 )
24. <4014> カラダノート 東証Ｇ 6.6倍 ( 218) 495 ( +19.0 )
25. <6634> ＪＮグループ 東証Ｓ 6.6倍 ( 619) 57 ( 0.0 ) 人工知能関連
26. <4382> ＨＥＲＯＺ 東証Ｓ 6.5倍 ( 678) 803 ( +11.5 ) 人工知能関連
27. <7694> いつも 東証Ｇ 6.3倍 ( 333) 459 ( +7.0 ) 生成AI関連
28. <7997> くろ工 東証Ｓ 6.1倍 ( 67) 995 ( +2.6 )
29. <2037> 金先物ベア 東証EN 6.0倍 ( 257) 1320 ( +6.5 )
30. <2856> ｉＳ米債３Ｈ 東証Ｅ 5.5倍 ( 105) 657.5 ( 0.0 )
31. <5216> 倉元 東証Ｓ 5.2倍 ( 823) 130 ( +5.7 )
32. <4667> アイサンテク 東証Ｓ 5.1倍 ( 375) 1725 ( +2.7 ) 自動運転車関連
33. <4265> ＩＧＳ 東証Ｇ 5.1倍 ( 389) 231 ( -2.5 ) 人工知能関連
34. <3911> Ａｉｍｉｎｇ 東証Ｇ 4.9倍 ( 1,338) 192 ( +13.6 )
35. <4256> サインド 東証Ｇ 4.9倍 ( 102) 911 ( -8.9 )
36. <4446> リンクユーＧ 東証Ｐ 4.8倍 ( 1,434) 630 ( +6.8 ) データセンター関連
37. <7602> レダックス 東証Ｓ 4.6倍 ( 451) 145 ( -4.0 )
38. <460A> ＢＲＡＮＵ 東証Ｇ 4.5倍 ( 188) 735 ( +19.9 )
39. <6858> 小野測器 東証Ｓ 4.5倍 ( 877) 918 ( +7.6 ) 宇宙開発関連
40. <3174> ハピネス＆Ｄ 東証Ｓ 4.4倍 ( 83) 450 ( -13.8 )
41. <7695> 交換できる 東証Ｇ 4.2倍 ( 93) 719 ( -10.6 )
42. <4287> ジャストプラ 東証Ｓ 4.2倍 ( 67) 453 ( -4.6 )
43. <6730> アクセル 東証Ｓ 4.2倍 ( 929) 1155 ( -5.1 ) 半導体関連
44. <5871> ＳＯＬＩＺＥ 東証Ｓ 4.1倍 ( 74) 1393 ( +6.6 )
45. <1433> ベステラ 東証Ｐ 4.0倍 ( 769) 1120 ( +8.3 )
46. <3359> ｃｏｔｔａ 東証Ｇ 3.8倍 ( 195) 510 ( +3.0 )
47. <7064> ハウテレ 東証Ｓ 3.7倍 ( 92) 824 ( +0.6 )
48. <2370> メディネット 東証Ｇ 3.7倍 ( 634) 25 ( -7.4 )
49. <7810> クロスフォー 東証Ｓ 3.5倍 ( 247) 153 ( -10.0 )
50. <7771> 日本精密 東証Ｓ 3.4倍 ( 1,206) 330 ( +1.5 )
株探ニュース
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,315銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <4174> アピリッツ 東証Ｓ 102倍 ( 613) 664 ( +6.9 ) サイバーセキュリティ関連
２. <9417> スマバ 東証Ｓ 67.0倍 ( 1,407) 336 ( +14.7 )
３. <4378> ＣＩＮＣ 東証Ｇ 54.3倍 (10,758) 731 ( +11.9 ) 人工知能関連
４. <4346> ＮＥＸＹＺ． 東証Ｓ 52.4倍 ( 3,566) 844 ( +15.0 )
５. <3559> ＰバンＣＯＭ 東証Ｓ 36.8倍 ( 1,105) 384 ( -11.7 ) 生成AI関連
６. <442A> クラシコ 東証Ｇ 23.6倍 ( 307) 1464 ( +33.2 )
７. <3477> フォーライフ 東証Ｇ 20.0倍 ( 80) 827 ( +5.9 )
８. <7681> レオクラン 東証Ｓ 16.0倍 ( 80) 880 ( +11.1 )
９. <2345> ホドルワン 東証Ｓ 14.0倍 ( 2,103) 194 ( -11.4 ) 仮想通貨関連
10. <2859> 野村欧州株Ｈ 東証Ｅ 12.8倍 ( 448) 3099 ( +1.3 )
11. <4179> ジーネクスト 東証Ｇ 12.3倍 ( 2,891) 500 ( +4.6 ) データセンター関連
12. <4052> フィーチャ 東証Ｇ 11.8倍 ( 141) 248 ( -4.2 ) 人工知能関連
13. <302A> ビースタイル 東証Ｇ 11.1倍 ( 89) 508 ( -7.8 )
14. <9816> ストライダズ 東証Ｓ 10.0倍 ( 271) 246 ( -3.5 )
15. <2393> ケアサプライ 東証Ｓ 8.7倍 ( 564) 3900 ( +54.5 )
16. <6731> ピクセラ 東証Ｓ 8.6倍 ( 1,467) 148 ( +8.8 )
17. <5868> ロココ 東証Ｓ 7.8倍 ( 141) 1003 ( +7.3 )
18. <3825> リミックス 東証Ｓ 7.5倍 ( 4,444) 276 ( +72.5 ) 蓄電池関連
19. <6031> ＺＥＴＡ 東証Ｇ 7.3倍 ( 2,882) 266 ( -0.7 ) 人工知能関連
20. <2867> ＧＸ自動ＥＶ 東証Ｅ 7.1倍 ( 226) 1980 ( -3.6 )
21. <4422> ＶＮＸ 東証Ｇ 7.0倍 ( 2,886) 644 ( -15.8 ) 人工知能関連
22. <7069> サイバーバズ 東証Ｇ 7.0倍 ( 119) 1292 ( +14.3 )
23. <3787> テクノマセマ 東証Ｓ 6.9倍 ( 600) 282 ( +7.2 )
24. <4014> カラダノート 東証Ｇ 6.6倍 ( 218) 495 ( +19.0 )
25. <6634> ＪＮグループ 東証Ｓ 6.6倍 ( 619) 57 ( 0.0 ) 人工知能関連
26. <4382> ＨＥＲＯＺ 東証Ｓ 6.5倍 ( 678) 803 ( +11.5 ) 人工知能関連
27. <7694> いつも 東証Ｇ 6.3倍 ( 333) 459 ( +7.0 ) 生成AI関連
28. <7997> くろ工 東証Ｓ 6.1倍 ( 67) 995 ( +2.6 )
29. <2037> 金先物ベア 東証EN 6.0倍 ( 257) 1320 ( +6.5 )
30. <2856> ｉＳ米債３Ｈ 東証Ｅ 5.5倍 ( 105) 657.5 ( 0.0 )
31. <5216> 倉元 東証Ｓ 5.2倍 ( 823) 130 ( +5.7 )
32. <4667> アイサンテク 東証Ｓ 5.1倍 ( 375) 1725 ( +2.7 ) 自動運転車関連
33. <4265> ＩＧＳ 東証Ｇ 5.1倍 ( 389) 231 ( -2.5 ) 人工知能関連
34. <3911> Ａｉｍｉｎｇ 東証Ｇ 4.9倍 ( 1,338) 192 ( +13.6 )
35. <4256> サインド 東証Ｇ 4.9倍 ( 102) 911 ( -8.9 )
36. <4446> リンクユーＧ 東証Ｐ 4.8倍 ( 1,434) 630 ( +6.8 ) データセンター関連
37. <7602> レダックス 東証Ｓ 4.6倍 ( 451) 145 ( -4.0 )
38. <460A> ＢＲＡＮＵ 東証Ｇ 4.5倍 ( 188) 735 ( +19.9 )
39. <6858> 小野測器 東証Ｓ 4.5倍 ( 877) 918 ( +7.6 ) 宇宙開発関連
40. <3174> ハピネス＆Ｄ 東証Ｓ 4.4倍 ( 83) 450 ( -13.8 )
41. <7695> 交換できる 東証Ｇ 4.2倍 ( 93) 719 ( -10.6 )
42. <4287> ジャストプラ 東証Ｓ 4.2倍 ( 67) 453 ( -4.6 )
43. <6730> アクセル 東証Ｓ 4.2倍 ( 929) 1155 ( -5.1 ) 半導体関連
44. <5871> ＳＯＬＩＺＥ 東証Ｓ 4.1倍 ( 74) 1393 ( +6.6 )
45. <1433> ベステラ 東証Ｐ 4.0倍 ( 769) 1120 ( +8.3 )
46. <3359> ｃｏｔｔａ 東証Ｇ 3.8倍 ( 195) 510 ( +3.0 )
47. <7064> ハウテレ 東証Ｓ 3.7倍 ( 92) 824 ( +0.6 )
48. <2370> メディネット 東証Ｇ 3.7倍 ( 634) 25 ( -7.4 )
49. <7810> クロスフォー 東証Ｓ 3.5倍 ( 247) 153 ( -10.0 )
50. <7771> 日本精密 東証Ｓ 3.4倍 ( 1,206) 330 ( +1.5 )
株探ニュース