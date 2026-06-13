　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,315銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <4174> アピリッツ　　東証Ｓ　　102倍 ( 　613) 　　664　(　+6.9 )　 サイバーセキュリティ関連
２. <9417> スマバ　　　　東証Ｓ 　67.0倍 ( 1,407) 　　336　( +14.7 )　
３. <4378> ＣＩＮＣ　　　東証Ｇ 　54.3倍 (10,758) 　　731　( +11.9 )　 人工知能関連
４. <4346> ＮＥＸＹＺ．　東証Ｓ 　52.4倍 ( 3,566) 　　844　( +15.0 )　
５. <3559> ＰバンＣＯＭ　東証Ｓ 　36.8倍 ( 1,105) 　　384　( -11.7 )　 生成AI関連
６. <442A> クラシコ　　　東証Ｇ 　23.6倍 ( 　307)　　1464　( +33.2 )　
７. <3477> フォーライフ　東証Ｇ 　20.0倍 (　　80) 　　827　(　+5.9 )　
８. <7681> レオクラン　　東証Ｓ 　16.0倍 (　　80) 　　880　( +11.1 )　
９. <2345> ホドルワン　　東証Ｓ 　14.0倍 ( 2,103) 　　194　( -11.4 )　 仮想通貨関連
10. <2859> 野村欧州株Ｈ　東証Ｅ 　12.8倍 ( 　448)　　3099　(　+1.3 )　
11. <4179> ジーネクスト　東証Ｇ 　12.3倍 ( 2,891) 　　500　(　+4.6 )　 データセンター関連
12. <4052> フィーチャ　　東証Ｇ 　11.8倍 ( 　141) 　　248　(　-4.2 )　 人工知能関連
13. <302A> ビースタイル　東証Ｇ 　11.1倍 (　　89) 　　508　(　-7.8 )　
14. <9816> ストライダズ　東証Ｓ 　10.0倍 ( 　271) 　　246　(　-3.5 )　
15. <2393> ケアサプライ　東証Ｓ　　8.7倍 ( 　564)　　3900　( +54.5 )　
16. <6731> ピクセラ　　　東証Ｓ　　8.6倍 ( 1,467) 　　148　(　+8.8 )　
17. <5868> ロココ　　　　東証Ｓ　　7.8倍 ( 　141)　　1003　(　+7.3 )　
18. <3825> リミックス　　東証Ｓ　　7.5倍 ( 4,444) 　　276　( +72.5 )　 蓄電池関連
19. <6031> ＺＥＴＡ　　　東証Ｇ　　7.3倍 ( 2,882) 　　266　(　-0.7 )　 人工知能関連
20. <2867> ＧＸ自動ＥＶ　東証Ｅ　　7.1倍 ( 　226)　　1980　(　-3.6 )　
21. <4422> ＶＮＸ　　　　東証Ｇ　　7.0倍 ( 2,886) 　　644　( -15.8 )　 人工知能関連
22. <7069> サイバーバズ　東証Ｇ　　7.0倍 ( 　119)　　1292　( +14.3 )　
23. <3787> テクノマセマ　東証Ｓ　　6.9倍 ( 　600) 　　282　(　+7.2 )　
24. <4014> カラダノート　東証Ｇ　　6.6倍 ( 　218) 　　495　( +19.0 )　
25. <6634> ＪＮグループ　東証Ｓ　　6.6倍 ( 　619)　　　57　(　 0.0 )　 人工知能関連
26. <4382> ＨＥＲＯＺ　　東証Ｓ　　6.5倍 ( 　678) 　　803　( +11.5 )　 人工知能関連
27. <7694> いつも　　　　東証Ｇ　　6.3倍 ( 　333) 　　459　(　+7.0 )　 生成AI関連
28. <7997> くろ工　　　　東証Ｓ　　6.1倍 (　　67) 　　995　(　+2.6 )　
29. <2037> 金先物ベア　　東証EN　　6.0倍 ( 　257)　　1320　(　+6.5 )　
30. <2856> ｉＳ米債３Ｈ　東証Ｅ　　5.5倍 ( 　105) 　657.5　(　 0.0 )　
31. <5216> 倉元　　　　　東証Ｓ　　5.2倍 ( 　823) 　　130　(　+5.7 )　
32. <4667> アイサンテク　東証Ｓ　　5.1倍 ( 　375)　　1725　(　+2.7 )　 自動運転車関連
33. <4265> ＩＧＳ　　　　東証Ｇ　　5.1倍 ( 　389) 　　231　(　-2.5 )　 人工知能関連
34. <3911> Ａｉｍｉｎｇ　東証Ｇ　　4.9倍 ( 1,338) 　　192　( +13.6 )　
35. <4256> サインド　　　東証Ｇ　　4.9倍 ( 　102) 　　911　(　-8.9 )　
36. <4446> リンクユーＧ　東証Ｐ　　4.8倍 ( 1,434) 　　630　(　+6.8 )　 データセンター関連
37. <7602> レダックス　　東証Ｓ　　4.6倍 ( 　451) 　　145　(　-4.0 )　
38. <460A> ＢＲＡＮＵ　　東証Ｇ　　4.5倍 ( 　188) 　　735　( +19.9 )　
39. <6858> 小野測器　　　東証Ｓ　　4.5倍 ( 　877) 　　918　(　+7.6 )　 宇宙開発関連
40. <3174> ハピネス＆Ｄ　東証Ｓ　　4.4倍 (　　83) 　　450　( -13.8 )　
41. <7695> 交換できる　　東証Ｇ　　4.2倍 (　　93) 　　719　( -10.6 )　
42. <4287> ジャストプラ　東証Ｓ　　4.2倍 (　　67) 　　453　(　-4.6 )　
43. <6730> アクセル　　　東証Ｓ　　4.2倍 ( 　929)　　1155　(　-5.1 )　 半導体関連
44. <5871> ＳＯＬＩＺＥ　東証Ｓ　　4.1倍 (　　74)　　1393　(　+6.6 )　
45. <1433> ベステラ　　　東証Ｐ　　4.0倍 ( 　769)　　1120　(　+8.3 )　
46. <3359> ｃｏｔｔａ　　東証Ｇ　　3.8倍 ( 　195) 　　510　(　+3.0 )　
47. <7064> ハウテレ　　　東証Ｓ　　3.7倍 (　　92) 　　824　(　+0.6 )　
48. <2370> メディネット　東証Ｇ　　3.7倍 ( 　634)　　　25　(　-7.4 )　
49. <7810> クロスフォー　東証Ｓ　　3.5倍 ( 　247) 　　153　( -10.0 )　
50. <7771> 日本精密　　　東証Ｓ　　3.4倍 ( 1,206) 　　330　(　+1.5 )　

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