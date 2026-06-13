誰かといないと不安。ひとりでいると取り残された気がする――そんな感覚を持つ人は多い。しかし哲学者ショーペンハウアーは、孤独を「欠如」ではなく、人間が本来の姿に戻るための「成長の過程」として捉えている。

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』から人生のヒントを探る。

「ひとりでいられる」ことは、自立の証だ

子どもは親がいないと不安になる。

誰かに依存することで、初めて安心できる。

しかし成長とともに、ひとりで立てるようになっていく。

乳離れとはまさに、依存から自立への移行だ。

ショーペンハウアーは、孤独をこれと同じ構造で捉える。

ひとりでいられるようになること――それは退行ではなく、成熟の証だ。

誰かといないと落ち着かないという状態は、まだ「恐怖」から解放されていない状態かもしれない。

孤独は「人間本来の幸福な状態」への回帰だ



つまり、孤独は人間本来の幸福な状態に戻るために必要なものなのだ。 人間の成長過程において、孤独には肯定的な効果がある。人間は自立することによって、大人としてより成長したと言えるからだ。子どもが乳離れをして「恐怖」から独立するように、孤独になることで各人の自然な姿になることができる。つまり、孤独は人間本来の幸福な状態に戻るために必要なものなのだ。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』（カン・ヨンス 著）より

著者の言葉は明快だ。

孤独は人間本来の幸福な状態に戻るために必要なものだ――と。

これは孤立を勧めているのではない。

他者への依存や承認欲求から自由になった状態こそが、人間の自然な姿だという洞察だ。

「誰かにわかってもらいたい」「ひとりでいると寂しい」という感覚は自然なものだ。

しかし、その感覚に常に支配されている状態は、「恐怖」からまだ自立できていないサインかもしれない。

ひとりでいても揺らがない自分――それが、この哲学が描く成熟した人間の姿だ。

孤独を「耐えるもの」から「戻る場所」へ

孤独を「仕方なく耐えるもの」として過ごすのか、

「自分本来の姿に戻る場所」として過ごすのか――

この捉え方の違いだけで、ひとりの時間の質はまったく変わる。

誰かといる時間も大切だ。

しかし、ひとりに戻ったとき、そこに安心感を覚えられるようになること――

それが、この哲学が示す成長のかたちだ。

孤独を恐れなくなったとき、人はようやく自分の軸で生きられるようになる。

今日から試すなら、ひとりの時間を「戻る場所」として、ただ静かに過ごすことだけでいい。