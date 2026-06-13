子どもが乳離れをして「恐怖」から独立するように、孤独になることで各人の自然な姿になることができる。
誰かといないと不安。ひとりでいると取り残された気がする――そんな感覚を持つ人は多い。しかし哲学者ショーペンハウアーは、孤独を「欠如」ではなく、人間が本来の姿に戻るための「成長の過程」として捉えている。
IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』から人生のヒントを探る。
「ひとりでいられる」ことは、自立の証だ
子どもは親がいないと不安になる。
誰かに依存することで、初めて安心できる。
しかし成長とともに、ひとりで立てるようになっていく。
乳離れとはまさに、依存から自立への移行だ。
ショーペンハウアーは、孤独をこれと同じ構造で捉える。
ひとりでいられるようになること――それは退行ではなく、成熟の証だ。
誰かといないと落ち着かないという状態は、まだ「恐怖」から解放されていない状態かもしれない。
孤独は「人間本来の幸福な状態」への回帰だ
つまり、孤独は人間本来の幸福な状態に戻るために必要なものなのだ。
――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』（カン・ヨンス 著）より
著者の言葉は明快だ。
孤独は人間本来の幸福な状態に戻るために必要なものだ――と。
これは孤立を勧めているのではない。
他者への依存や承認欲求から自由になった状態こそが、人間の自然な姿だという洞察だ。
「誰かにわかってもらいたい」「ひとりでいると寂しい」という感覚は自然なものだ。
しかし、その感覚に常に支配されている状態は、「恐怖」からまだ自立できていないサインかもしれない。
ひとりでいても揺らがない自分――それが、この哲学が描く成熟した人間の姿だ。
孤独を「耐えるもの」から「戻る場所」へ
孤独を「仕方なく耐えるもの」として過ごすのか、
「自分本来の姿に戻る場所」として過ごすのか――
この捉え方の違いだけで、ひとりの時間の質はまったく変わる。
誰かといる時間も大切だ。
しかし、ひとりに戻ったとき、そこに安心感を覚えられるようになること――
それが、この哲学が示す成長のかたちだ。
孤独を恐れなくなったとき、人はようやく自分の軸で生きられるようになる。
今日から試すなら、ひとりの時間を「戻る場所」として、ただ静かに過ごすことだけでいい。
（本記事は『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに作成しました）