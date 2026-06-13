第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）に出走するレガレイラ（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）。Ｇ１・４勝目を狙う同馬を５つのポイントからチェックする。

【戦歴】

２４年の有馬記念の覇者で、１１着に大敗した昨年の雪辱を期すレガレイラの秘める能力は春の大一番でも見劣らない。昨年は右前脚の第１指骨剥離（はくり）骨折明けで、同じ約半年ぶりのぶっつけ本番でも今回は順調度が違う。

前走の有馬記念は道中ほぼ最後方の厳しい位置取りから、最後の直線は馬群をさばきながら４着まで追い上げた。１番人気に応えられず牝馬として史上初となる連覇はならなかったが、地力を示せた内容と言えた。

【仕上がり】

３日には、美浦トレセンで３頭併せを実施。僚馬から１馬身あまり離れた最後方で直線を向くと、残り１００メートルで促されて一気に加速し内から２頭を抜き去った。ゴール板では中フィリオソラーレ（２歳新馬）に半馬身、外オリオアルセーリオ（４歳１勝クラス）に１馬身先着。そのままスピードを緩めることなく、向こう正面まで駆け抜けた。

１０日には、厩舎のパターン通りのＷコースで３頭併せ。僚馬の真ん中で脚をためると、直線では馬なりのまま極上のキレを見せ内アルセナール（５歳オープン）に併入、外ロスパレドネス（３歳１勝クラス）に半馬身先着を果たした。有馬記念以来となる今年始動戦でも、一切の不安はない最終デモとなった。

【舞台適性】

２歳時に勝ったホープフルＳを除けば、これまでの全５勝中４勝が非根幹距離。２４年有馬記念、昨年のエリザベス女王杯は、ともにメンバー最速タイの末脚を繰り出しており、パフォーマンスとしてはキャリアの中でトップクラスと言っていい。中山で３勝をマークしており、内回りも問題ない。

【レース傾向】

近年に宝塚記念を勝った牝馬は１９年リスグラシュー、２０、２１年クロノジェネシスと、全て有馬記念ウィナー。自慢の末脚で強豪ひしめくグランプリの頂点をつかみ取る。

【枠順】

８枠１７番に入った。レースの歴史上で１０年のナカヤマフェスタ１勝のみという枠だが、レガレイラなら乗り越えられるはずだ。

※本記事は馬トクサイト、スポーツ報知紙面に掲載した記事をまとめたものです。