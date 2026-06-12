セクシー女優として活躍する小野六花さんのデビュー6周年を記念し、受注生産限定のPOD写真集「6'」（ロクダッシュ）が6月30日までの期間限定で販売されます。



【写真】赤いドレスの下は……えっ！？ 小野六花さんがデビュー6周年記念写真集

アイドルのようなルックスと唯一無二のキャラクターで日本だけにとどまらず、 海外にもファンを増やし続ける小野さん。同写真集は、彼女のデビュー6周年を記念して制作された写真集「6」をベースに、再編集を施した特別版です。正規版には掲載しきれなかった貴重なアザーカットを大量に収録されています。



もしかしたら正規版以上に、彼女の「カワイイ」が限界突破して詰め込まれているかもしれない、ファン必見の一冊です。カメラマンには、数々のポートレートや写真集を手掛ける川しまゆうこ氏を起用。特別仕様の写真集として、B5判・96ページのボリュームでお届けします。



【小野六花さんプロフィール】

おの・りっか 2002年2月14日生まれ 大阪府出身 身長：148cm B81 / W58 / H82 SNS：https://x.com/onorikka