Ｗ杯メンバーを負傷離脱＆日本代表引退の遠藤航へ、古巣がメッセージ「クラブにかかわる皆をワクワクさせ続けてくれました」

Ｗ杯メンバーを負傷離脱＆日本代表引退の遠藤航へ、古巣がメッセージ「クラブにかかわる皆をワクワクさせ続けてくれました」