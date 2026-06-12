「日経225オプション」7月限プット手口情報（12日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、12日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万5000円プット
取引高(立会内)
松井証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
SBI証券 4( 0)
◯6万5125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
◯6万5500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
◯6万6000円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万5000円プット
取引高(立会内)
松井証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
SBI証券 4( 0)
◯6万5125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
◯6万5500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
◯6万6000円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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