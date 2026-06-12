　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、12日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。

◯6万5000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 0)

◯6万5125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　16(　　16)

◯6万5500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)

◯6万6000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース