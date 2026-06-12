「女子ゴルフ・宮里藍サントリー・レディース・第２日」（１２日、六甲国際ＧＣ＝パー７２）

２位から出た桑木志帆（２３）＝大和ハウス工業＝が４番からの５連続バーディーなど、８バーディー、１ボギーと大きくスコアを伸ばし、この日６５、通算１５アンダーで２位に３打差をつける単独首位で予選ラウンドを終えた。

４番パー５で３打目を「１・８メートル」につけて最初のバーディーを奪うと、８番まで連続奪取。「大体、ショットで（ピンそばに）ついた」と、好調を実感。

後半も「暑くてふわっとなることもありましたが、打つ瞬間は集中できていた」と３つのバーディーを重ねた。

前日は「完璧」というゴルフで６４の自己ベストタイをマーク。それでも１４歳のアマチュア・金瑞娥に１打届かず「昨日、彼女が上回ってきたので、自分もそれを上回れるよう」と、適度な気合いが２日続けてのビッグスコアにつながった。

昨年出場したＫＰＭＧ全米女子プロゴルフ選手権は初日８２を叩くなど、悔しい思いをした。２週後に迫る同大会でのリベンジに燃える桑木は「その練習と思って」と、決勝ラウンドもさらに切れ味を研ぎ澄ませ、弾みをつける今季２勝目を狙っていく。