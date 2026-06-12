永野＆A.B.C-Z戸塚祥太が映画『Michael／マイケル』を熱く語り合う！“速報感想回”のプレミア公開決定

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芸人・永野とA.B.C-Z・戸塚祥太が映画『Michael／マイケル』の感想を日本公開当日に熱く語り合う動画が、6月12日22時よりプレミア公開されることが決定した。

■永野とA.B.C-Z戸塚祥太のマイケル愛溢れるトーク再び

海外公開から約1ヵ月強で累計興行収入9億ドルに肉薄し、公開以降マイケル・ジャクソンの代表曲がチャートを席巻するなど、“社会現象級” のメガヒットを記録（6月10日時点）している伝記映画『Michael／マイケル』。世界中を熱狂の渦に巻き込み、世代や国境を超えて全世界から注目を集めている傑作が、6月12日についに日本上陸を果たす。

そんな本作の日本公開当日である6月12日22時より、芸人・永野がホストを務める人気YouTubeチャンネル 『永野CHANNEL』 にて、映画の“速報感想回”がプレミア公開される。

トークには、マイケル・ジャクソンをこよなく愛するA.B.C-Zの戸塚祥太がゲスト出演。ホストの永野と一緒に映画『Michael／マイケル』を鑑賞し、深く感銘を受けふたりが、その直後の最もホットな状態で感想を語り合う。

なお、『永野CHANNEL』では6月5日に、同じくA.B.C-Zの戸塚祥太をゲストに迎え、マイケル・ジャクソンの特集回が公開されている。

リアルタイムでマイケル・ジャクソン旋風を体感してきた永野と、後追い世代ながらファンであると同時にパフォーマーとしてもマイケルを深くリスペクトしてきた戸塚祥太が、それぞれの視点からマイケル・ジャクソンの魅力を掘り下げる。トークの後半では、それぞれのマイケル・ジャクソンお気に入り曲ベスト3も発表している。

■映画情報

映画『Michael／マイケル』

全国公開中

監督：アントワーン・フークア

脚本：ジョン・ローガン

製作：グレアム・キング、ジョン・ブランカ、ジョン・マクレイン

出演：ジャファー・ジャクソン、ジュリアーノ・ヴァルディ、コールマン・ドミンゴ、ニア・ロング、ケンドリック・サンプソン、マイルズ・テラー、ローラ・ハリアー、ケイリン・ダレル・ジョーンズ 他

配給：キノフィルムズ

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■関連リンク

映画『Michael／マイケル』作品サイト

https://www.michael-movie.jp

A.B.C-Z OFFICIAL SITE

https://abcz.ponycanyon.co.jp/