ナーゲル独連銀総裁 あらゆる選択肢を排除せず、必要であれば7月に再び対応する準備 ナーゲル独連銀総裁 あらゆる選択肢を排除せず、必要であれば7月に再び対応する準備

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ナーゲル独連銀総裁

昨日の利上げは必要不可欠であった。

エネルギー価格の高騰が、他の価格へと間接的な影響をますます及ぼしつつあるためである。

中東での戦争によって引き起こされた供給ショックは、強力かつ持続的であることが証明されつつある。

我々はこれを単に「見過ごす（一時的なものとして無視する）」わけにはいかない。

あらゆる選択肢を排除せず、必要であれば7月に再び対応する準備を整えている。

ECBはその決意を示しており、それはインフレ期待がアンカーからはずれる事態を防ぐことに寄与している。

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