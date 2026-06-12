【「ポケモン」パッケージデザイングッズ】 6月18日10時 発売予定 価格：400円～

ポケモンは、「ポケットモンスター」シリーズの歴代ゲームソフトパッケージがデザインされたグッズをポケモンセンターオンラインにて6月18日10時より発売する。

キラキラしたふちどりでツヤ感のあるピンズをはじめ、歴代ゲーム発売当時のパッケージの形や質感にこだわったマグネットコレクションがラインナップ。

ほかにも、ゲームソフトのパッケージ柄ポーチに入ったTシャツ、シリーズの歴代ゲームソフトパッケージ＆ゲームソフトのキーホルダーコレクション（カプセルトイ）などが登場する。

□「『ポケットモンスター』シリーズのゲームパッケージがデザインされたグッズが、ポケモンセンターオンラインに登場！」のページ

「パッケージピンズ ポケットモンスター」赤・緑・青・ピカチュウ 2,640円/金・銀・クリスタルバージョン 1,980円/ルビー・サファイア・エメラルド 1,980円/ファイアレッド・リーフグリーン 1,320円

「パッケージピンズ ポケットモンスター」ダイヤモンド・パール・プラチナ 1,980円/ハートゴールド・ソウルシルバー 1,320円/ブラック・ホワイト・ブラック2・ホワイト2 2,640円/X・Y 1,320円/オメガルビー・アルファサファイア 1,320円/サン・ムーン・ウルトラサン・ウルトラムーン 2,640円

「パッケージピンズ ポケットモンスター」Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ 1,320円/ソード・シールド 1,320円/ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール 1,320円/Pokémon LEGENDS アルセウス 660円/スカーレット・バイオレット 1,320円/Pokémon LEGENDS Z-A 660円

「パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター」赤・緑・金・銀・ルビー・サファイア Unisex M 各3,960円

「パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター」ダイヤモンド・パール・ブラック・ホワイト・X・Y・サン・ムーン Unisex M 各3,960円

「パッケージTシャツ in ポーチ ポケットモンスター」ソード・シールド・Pokémon LEGENDS アルセウス・スカーレット・バイオレット・Pokémon LEGENDS Z-A Unisex M 各3,960円

Tシャツ着用イメージ

「パッケージキャップ ポケットモンスター」2,970円

「パッケージサコッシュ ポケットモンスター」2,970円

「パッケージ＆カートリッジキーホルダーコレクション 1996-2002」 400円 ※全6種類のうち、どれか1つがランダムで封入されています。 ※種類は選べません。

「パッケージ＆カートリッジキーホルダーコレクション 2006-20016」 400円 ※全8種類のうち、どれか1つがランダムで封入されています。 ※種類は選べません。

「パッケージ＆カートリッジキーホルダーコレクション 2019-2025」 400円 ※全6種類のうち、どれか1つがランダムで封入されています。 ※種類は選べません。

「パッケージマグネットコレクション 1996-2002」 660円 ※全6種類 ※種類は選べません。

「パッケージマグネットコレクション 2006-2016」 660円 ※全8種。種類は選べません。

「パッケージマグネットコレクション 2019-2025」 660円 ※全6種。種類は選べません。

「パッケージピンズ オールパッケージコレクション 1996-2025」30,000円（ポケモンセンターオンラインでのみ取り扱い予定）

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