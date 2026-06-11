2026年6月13日に授賞式が行われる国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』。開催を目前に控え、注目が集まっている。

『MUSIC AWARDS JAPAN』は、Billboard JAPAN Hot 100のデータなどを指標としてノミネートリストが作成され、アーティスト、クリエイター、レコード会社スタッフ、コンサートプロモーター、音楽出版社、海外音楽賞審査員など、各分野の音楽関係者より構成される5,000名以上の投票メンバーにより、受賞作品／アーティストが決定される。80近くもの部門の中でも特に注目されるのは、最優秀楽曲賞、最優秀アーティスト賞、最優秀ニュー・アーティスト賞、最優秀アルバム賞、Best Global Hit from Japan、最優秀アジア楽曲賞から成る主要6部門だ。

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『MUSIC AWARDS JAPAN』には「4つの約束」が掲げられている。「透明性」「グローバル」「賞賛」「創造」だ。特に重要なのは、選考プロセス、投票・審査の「透明性」だろう。2025年も2026年も投票に参加している一人として、この透明性こそが『MUSIC AWARDS JAPAN』の要だと考えている。それがあってこそ、一次投票を経たノミネート作品／アーティストの意義が生まれるのだ。

2026年のノミネート作品／アーティストをレーベルの面で見ると、昨年よりも多彩な作品、アーティストがラインナップされていることを感じる。

例えば、2025年の最優秀アーティスト賞ノミネートは、Creepy Nuts（ソニーミュージック）、Mrs. GREEN APPLE（EMI Records／ユニバーサル ミュージック）、Vaundy（SDR）、YOASOBI（ソニーミュージック）、藤井 風（ユニバーサル ミュージック）と、ソニーとユニバーサルのアーティストが多く並んだ。同年の最優秀楽曲賞やTop Global Hit From Japanも含め、特にソニーのアーティストが多かった背景には、Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」、YOASOBI「アイドル」といった、アニメを経路としたグローバルヒットの強い存在感もあったはずだ。

対して、2026年の最優秀アーティスト賞にノミネートされたのは、Fujii Kaze（藤井 風）、HANA（NO LABEL MUSIC／ソニーミュージック）、Mrs. GREEN APPLE、サカナクション（NF Records／ビクターエンタテインメント）、米津玄師（ソニーミュージック）。ビクターのサカナクションの活躍が新たな扉を開いたのだ。サカナクションは、昨年の「怪獣」の大ヒットに加えて、今年に入ってからの「夜の踊り子」のリバイバルヒットが最終投票の時期と重なった。その影響力の大きさがどこまで結果に表れるのか、大いに注目したい。

最優秀楽曲賞には、HANAの「Blue Jeans」、米津玄師の「IRIS OUT」、サカナクションの「怪獣」、アイナ・ジ・エンド（エイベックス）の「革命道中 - On The Way」、M!LK（ビクターエンタテインメント）の「好きすぎて滅！」が並んだ。アイナ・ジ・エンドは、現在のエイベックスを代表するアーティストと言える。誰が受賞しても不思議ではない顔ぶれだが、HANA、アイナ・ジ・エンド、M!LKのようなアイドル文化と関わる／関わってきたアーティストの楽曲がノミネートされたことも、2025年から大きく変化した点だ。

最優秀ニュー・アーティスト賞では、CANDY TUNE（KAWAII LAB.）、HANA、luv（ワーナー・ミュージック・ジャパン）、STARGLOW（BMSG／エイベックス）、ブランデー戦記（UNIVERSAL SIGMA／ユニバーサル ミュージック）が顔を揃えた。ボーイズ／ガールズグループとバンドによる混戦模様であり、主要6部門の中で最もエキサイティングな部門だとも感じる。CANDY TUNEは、アソビシステムの大躍進ぶりに忘れそうになるが、実はメジャーレーベルからのリリースではない。『MUSIC AWARDS JAPAN』には、メジャーとインディーズが垣根なくノミネートされているのだ。

最優秀アルバム賞には、Mrs. GREEN APPLEの『10』、トリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』（EMI Records／ユニバーサル ミュージック）、星野源（SPEEDSTAR RECORDS／ビクターエンタテインメント）の『Gen』、Fujii Kazeの『Prema』、サザンオールスターズ（タイシタレーベル／ビクターエンタテインメント）の『THANK YOU SO MUCH』がノミネート。1978年にデビューしたサザンオールスターズのノミネートは、最優秀アルバム賞の重みを増すかのようだ。また、『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』は、RADWIMPSのメジャーデビュー20周年を記念したトリビュートアルバム。参加アーティストは、上白石萌音、SEKAI NO OWARI、米津玄師、iri、ずっと真夜中でいいのに。、My Hair is Bad、宮本浩次、DISH//、Mrs. GREEN APPLE、ヨルシカ、YOASOBI、Vaundy、ハナレグミ、角野隼斗と、まるで『MUSIC AWARDS JAPAN』ノミネートのようなアルバムなのだ。オリジナルアルバムではないもののノミネートされている点が面白い。

Best Global Hit from Japanには、XG（XGALX／エイベックス）の「HYPNOTIZE」、米津玄師の「IRIS OUT」、米津玄師・宇多田ヒカルの「JANE DOE」（ソニーミュージック）、LiSA（SACRA MUSIC／ソニー・ミュージック）の「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」、Ado（ユニバーサル ミュージック）の「うっせぇわ」と、海外でもライブやツアーを行っているアーティストの楽曲が並ぶ。「4つの約束」の「グローバル」を体現する部門であり、まさにJ-POPの海外進出を体現している楽曲がノミネートされている。

主要部門以外に目を移しても、最優秀ロック楽曲賞にBUMP OF CHICKEN（TOY'S FACTORY）の「I」、最優秀ヒップホップ／ラップ楽曲賞にRIP SLYME（ワーナー・ミュージック・ジャパン）の「どON」やSTUTS（SPACE SHOWER MUSIC）の「99 Steps (feat. Kohjiya, Hana Hope)」、YZERR（New Rich Entertainment）の「Miss Luxury feat. LANA, JP THE WAVY, \ellow Bucks」、最優秀オルタナティブ楽曲賞にKroi（IRORI Records／ポニーキャニオン）の「Method」がノミネートされるなど、さまざまなレーベルからノミネートされていることがわかる。

また、最優秀ダンス＆ボーカル楽曲賞（グループ／ソロ）にNumber_i（TOBE MUSIC）の「GOD_i」、最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞（グループ／ソロ）にDOMOTO（ELOV-Label／ストームレーベルズ）の「愛のかたまり」、最優秀ガールズアイドルカルチャー楽曲賞（グループ／ソロ）にAiScReam（Lantis）の「愛♡スクリ～ム！」、最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞に新浜レオン（海峡レコード／B ZONE）の「Fun! Fun! Fun!」がノミネートされるなど、ピックアップされているレーベルは幅広い。

レーベルという観点から見ても、「4つの約束」の「透明性」を守ろうとしている姿勢が窺える『MUSIC AWARDS JAPAN』。裏を返せば、各レーベルが独自の強みを活かして楽曲をリリースし、ノミネートが多様化しているとも言えそうだ。6月13日にどのような結果になるのかを楽しみに待ちたい。

（文＝宗像明将）