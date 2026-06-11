モンスト『NARUTO-ナルト-』初コラボ決定！ガチャなど登場キャラ全て発表 カカシ先生や自来也など続々
スマートフォン向けRPG『モンスターストライク』（モンスト）は、アニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』と初めてコラボレーションし、12日正午よりイベントを開催することを発表した。
【画像】絵柄かっけぇ！サスケやカカシ先生…モンスト『NARUTO』登場キャラ
イベントでは、『NARUTO-ナルト- 疾風伝』のキャラクターがコラボガチャをはじめ、コラボクエストやログイン、ミッションクリア報酬などで多数登場。
さらに、抽選でコラボオリジナルグッズなどが当たるキャンペーンを実施するほか、本コラボを記念して、コラボイラストを使用したオリジナルグッズを12日よりモンスト公式オンラインストア「モンストア」にて販売する。
【ガチャで登場するキャラクター】※敬称略
「NARUTO-ナルト- 疾風伝 Vol.1」
光属性 ★6
仙人モード うずまきナルト
（獣神化）
CV：竹内順子
水属性 ★6
復讐に轟く雷鳴 うちはサスケ
（獣神化）
CV：杉山紀彰
火属性 ★6
戦場に咲く豪拳 春野サクラ
（獣神化）
CV：中村千絵
木属性 ★5
木遁忍術の使い手 ヤマト
（進化）
CV：小山力也
闇属性 ★5
暗部養成部門“根” サイ
（進化）
CV：日野聡
「NARUTO-ナルト- 疾風伝 Vol.2」
木属性 ★6
コピー忍者 はたけカカシ
（獣神化）
CV：井上和彦
闇属性 ★6
奈良家秘伝の影真似 奈良シカマル
（獣神化）
CV：森久保祥太郎
火属性 ★6
ガマ仙人 自来也
（獣神化）
CV：大塚芳忠
光属性 ★5
八卦掌の使い手 日向ネジ
（進化）
CV：遠近孝一
水属性 ★5
木ノ葉の美しき碧い野獣 ロック・リー
（進化）
CV：増川洋一
【コラボスターターパック】※敬称略
木属性 ★6
五代目風影 我愛羅
（獣神化）
CV：石田彰
【ログインで入手できるキャラクター】※敬称略
水属性 ★6
復讐の小隊 “鷹”
（進化）
CV：杉山紀彰（サスケ）
【木ノ葉隠れの里デイリーミッションで入手できるキャラクター】※敬称略
木属性 ★6
木ノ葉隠れの猪鹿蝶 第十班
（進化）
CV：森久保祥太郎（シカマル）
柚木涼香（いの）
伊藤健太郎（チョウジ）
【コラボクエスト登場キャラクター】※敬称略
火属性 ★6
赤砂のサソリ
（進化）
CV：櫻井孝宏
水属性 ★6
元・忍刀七人衆 干柿鬼鮫
（進化）
CV：檀臣幸
木属性 ★6
永遠の命を求める忍 大蛇丸
（進化）
CV：くじら
光属性 ★6
粘土造形師 デイダラ
（進化）
CV：川本克彦
闇属性 ★6
“暁”の不死コンビ 飛段＆角都
（進化）
CV：てらそままさき（飛段）
土師孝也（角都）
（C）岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
【画像】絵柄かっけぇ！サスケやカカシ先生…モンスト『NARUTO』登場キャラ
イベントでは、『NARUTO-ナルト- 疾風伝』のキャラクターがコラボガチャをはじめ、コラボクエストやログイン、ミッションクリア報酬などで多数登場。
さらに、抽選でコラボオリジナルグッズなどが当たるキャンペーンを実施するほか、本コラボを記念して、コラボイラストを使用したオリジナルグッズを12日よりモンスト公式オンラインストア「モンストア」にて販売する。
「NARUTO-ナルト- 疾風伝 Vol.1」
光属性 ★6
仙人モード うずまきナルト
（獣神化）
CV：竹内順子
水属性 ★6
復讐に轟く雷鳴 うちはサスケ
（獣神化）
CV：杉山紀彰
火属性 ★6
戦場に咲く豪拳 春野サクラ
（獣神化）
CV：中村千絵
木属性 ★5
木遁忍術の使い手 ヤマト
（進化）
CV：小山力也
闇属性 ★5
暗部養成部門“根” サイ
（進化）
CV：日野聡
「NARUTO-ナルト- 疾風伝 Vol.2」
木属性 ★6
コピー忍者 はたけカカシ
（獣神化）
CV：井上和彦
闇属性 ★6
奈良家秘伝の影真似 奈良シカマル
（獣神化）
CV：森久保祥太郎
火属性 ★6
ガマ仙人 自来也
（獣神化）
CV：大塚芳忠
光属性 ★5
八卦掌の使い手 日向ネジ
（進化）
CV：遠近孝一
水属性 ★5
木ノ葉の美しき碧い野獣 ロック・リー
（進化）
CV：増川洋一
【コラボスターターパック】※敬称略
木属性 ★6
五代目風影 我愛羅
（獣神化）
CV：石田彰
【ログインで入手できるキャラクター】※敬称略
水属性 ★6
復讐の小隊 “鷹”
（進化）
CV：杉山紀彰（サスケ）
【木ノ葉隠れの里デイリーミッションで入手できるキャラクター】※敬称略
木属性 ★6
木ノ葉隠れの猪鹿蝶 第十班
（進化）
CV：森久保祥太郎（シカマル）
柚木涼香（いの）
伊藤健太郎（チョウジ）
【コラボクエスト登場キャラクター】※敬称略
火属性 ★6
赤砂のサソリ
（進化）
CV：櫻井孝宏
水属性 ★6
元・忍刀七人衆 干柿鬼鮫
（進化）
CV：檀臣幸
木属性 ★6
永遠の命を求める忍 大蛇丸
（進化）
CV：くじら
光属性 ★6
粘土造形師 デイダラ
（進化）
CV：川本克彦
闇属性 ★6
“暁”の不死コンビ 飛段＆角都
（進化）
CV：てらそままさき（飛段）
土師孝也（角都）
（C）岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ