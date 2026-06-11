※経済指標

【米国】

＊米消費者物価指数（CPI）（5月）21:30

結果 0.5％

予想 0.5％ 前回 0.6％（前月比）

結果 4.2％

予想 4.2％ 前回 3.8％（前年比）

結果 0.2％

予想 0.3％ 前回 0.4％（コア・前月比）

結果 2.9％

予想 2.9％ 前回 2.8％（コア・前年比）



＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30

原油 －722.7万（4億2649万）

ガソリン ＋18.6万（2億1514万）

留出油 －20万（1億0210万）

（クッシング地区）

原油 －80.1万（2164万）

＊（）は在庫総量



【カナダ】

＊カナダ中銀政策金利 22:45

結果 2.25％

予想 2.25％ 前回 2.25％



※ニュース・発言

＊米１０年債入札結果

最高落札利回り 4.538％（WI：4.539％）

応札倍率 2.57倍（前回：2.40倍）



＊トランプ米大統領

トランプ大統領は、米国が本日イランを「非常に激しく」攻撃すると述べた。ホワイトハウスで記者団に語った。



＊カナダ中銀声明

・米国が新たな貿易制限措置を講じた場合、利下げが必要になる可能性があると再表明。

・インフレが継続する場合、連続利上げが必要になる可能性を再表明。

・経済は供給過剰状態が続くと見込む。

・現時点で、金利据え置きが両面のリスクのバランスを保つ。

・ＣＰＩへの紛争の短期的な影響は依然見通している。

・今後数カ月はＣＰＩが３％前後で推移した後、緩やかに低下を見込む。

・景気の弱さとＣＰＩ上昇が金融政策上のジレンマ。

・原油価格は４月想定より１バレル約１０ドル高い。

・エネルギー価格上昇がＣＰＩに広く波及している兆候は限定的。

・エネルギー価格高騰が持続的なインフレにつながらないよう対処。

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