ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
※経済指標
【米国】
＊米消費者物価指数（CPI）（5月）21:30
結果 0.5％
予想 0.5％ 前回 0.6％（前月比）
結果 4.2％
予想 4.2％ 前回 3.8％（前年比）
結果 0.2％
予想 0.3％ 前回 0.4％（コア・前月比）
結果 2.9％
予想 2.9％ 前回 2.8％（コア・前年比）
＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30
原油 －722.7万（4億2649万）
ガソリン ＋18.6万（2億1514万）
留出油 －20万（1億0210万）
（クッシング地区）
原油 －80.1万（2164万）
＊（）は在庫総量
【カナダ】
＊カナダ中銀政策金利 22:45
結果 2.25％
予想 2.25％ 前回 2.25％
※ニュース・発言
＊米１０年債入札結果
最高落札利回り 4.538％（WI：4.539％）
応札倍率 2.57倍（前回：2.40倍）
＊トランプ米大統領
トランプ大統領は、米国が本日イランを「非常に激しく」攻撃すると述べた。ホワイトハウスで記者団に語った。
＊カナダ中銀声明
・米国が新たな貿易制限措置を講じた場合、利下げが必要になる可能性があると再表明。
・インフレが継続する場合、連続利上げが必要になる可能性を再表明。
・経済は供給過剰状態が続くと見込む。
・現時点で、金利据え置きが両面のリスクのバランスを保つ。
・ＣＰＩへの紛争の短期的な影響は依然見通している。
・今後数カ月はＣＰＩが３％前後で推移した後、緩やかに低下を見込む。
・景気の弱さとＣＰＩ上昇が金融政策上のジレンマ。
・原油価格は４月想定より１バレル約１０ドル高い。
・エネルギー価格上昇がＣＰＩに広く波及している兆候は限定的。
・エネルギー価格高騰が持続的なインフレにつながらないよう対処。
【米国】
＊米消費者物価指数（CPI）（5月）21:30
結果 0.5％
予想 0.5％ 前回 0.6％（前月比）
結果 4.2％
予想 4.2％ 前回 3.8％（前年比）
結果 0.2％
予想 0.3％ 前回 0.4％（コア・前月比）
結果 2.9％
予想 2.9％ 前回 2.8％（コア・前年比）
＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30
原油 －722.7万（4億2649万）
ガソリン ＋18.6万（2億1514万）
留出油 －20万（1億0210万）
（クッシング地区）
原油 －80.1万（2164万）
＊（）は在庫総量
【カナダ】
＊カナダ中銀政策金利 22:45
結果 2.25％
予想 2.25％ 前回 2.25％
※ニュース・発言
＊米１０年債入札結果
最高落札利回り 4.538％（WI：4.539％）
応札倍率 2.57倍（前回：2.40倍）
＊トランプ米大統領
トランプ大統領は、米国が本日イランを「非常に激しく」攻撃すると述べた。ホワイトハウスで記者団に語った。
＊カナダ中銀声明
・米国が新たな貿易制限措置を講じた場合、利下げが必要になる可能性があると再表明。
・インフレが継続する場合、連続利上げが必要になる可能性を再表明。
・経済は供給過剰状態が続くと見込む。
・現時点で、金利据え置きが両面のリスクのバランスを保つ。
・ＣＰＩへの紛争の短期的な影響は依然見通している。
・今後数カ月はＣＰＩが３％前後で推移した後、緩やかに低下を見込む。
・景気の弱さとＣＰＩ上昇が金融政策上のジレンマ。
・原油価格は４月想定より１バレル約１０ドル高い。
・エネルギー価格上昇がＣＰＩに広く波及している兆候は限定的。
・エネルギー価格高騰が持続的なインフレにつながらないよう対処。