※経済指標
【米国】
＊米消費者物価指数（CPI）（5月）21:30
結果　0.5％
予想　0.5％　前回　0.6％（前月比）
結果　4.2％
予想　4.2％　前回　3.8％（前年比）
結果　0.2％
予想　0.3％　前回　0.4％（コア・前月比）
結果　2.9％
予想　2.9％　前回　2.8％（コア・前年比）

＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30
原油　－722.7万（4億2649万）
ガソリン　＋18.6万（2億1514万）
留出油 　－20万（1億0210万）
（クッシング地区）
原油　－80.1万（2164万）
＊（）は在庫総量

【カナダ】
＊カナダ中銀政策金利 22:45
結果　2.25％
予想　2.25％　前回　2.25％

※ニュース・発言
＊米１０年債入札結果
最高落札利回り　4.538％（WI：4.539％）
応札倍率　　　　2.57倍（前回：2.40倍）

＊トランプ米大統領
　トランプ大統領は、米国が本日イランを「非常に激しく」攻撃すると述べた。ホワイトハウスで記者団に語った。

＊カナダ中銀声明
・米国が新たな貿易制限措置を講じた場合、利下げが必要になる可能性があると再表明。
・インフレが継続する場合、連続利上げが必要になる可能性を再表明。
・経済は供給過剰状態が続くと見込む。
・現時点で、金利据え置きが両面のリスクのバランスを保つ。
・ＣＰＩへの紛争の短期的な影響は依然見通している。
・今後数カ月はＣＰＩが３％前後で推移した後、緩やかに低下を見込む。
・景気の弱さとＣＰＩ上昇が金融政策上のジレンマ。
・原油価格は４月想定より１バレル約１０ドル高い。
・エネルギー価格上昇がＣＰＩに広く波及している兆候は限定的。
・エネルギー価格高騰が持続的なインフレにつながらないよう対処。