ハンブレッダーズ、1万人の観客とレコーディングした新曲「キッズリターン！」配信リリース決定

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ハンブレッダーズの新曲「キッズリターン！」が、6月24日に配信リリースされることが決定した。

■「キッズリターン！」は、主催フェス『GALAXY PARK in EXPO』に向けて制作されたナンバー

5月24日に大阪・万博記念公園で行われたハンブレッダーズ主催フェス『GALAXY PARK in EXPO』に向けて制作し、ライブ本編で初披露された「キッズリターン！」。同会場はボーカルのムツムロ アキラが幼少期から親しんだ地元であり、フェス開催は彼の長年の夢を実現させた形となった。

「キッズリターン！」は彼らの真骨頂とも言える王道のサウンドでありながら、現在進行形のハンブレッダーズも感じさせる楽曲。ライブ当日はモニターに映し出された歌詞のメッセージ性も相まって、初見の観客の心を大いに掴んだ。

さらに、今回のリリース音源には特別な仕掛けが施されている。会場に集まった1万人の観客による「キッズリターン！」の大合唱を現場でレコーディング。実際の音源に入れ込まれている。

フェスのために作られた新曲は、当日の熱を帯びた空気感や観客と作り上げた一体感、思い出とともにパッケージされ、ひとつの作品として完成を迎えた。

6月10日よりPre-Add / Pre-Saveキャンペーンがスタート。ぜひチェックしよう。

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「キッズリターン！」

https://humbreaders.lnk.to/Kidsreturn

■関連リンク

ハンブレッダーズ OFFICIAL SITE

http://humbreaders.com/